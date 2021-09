PETA demanda a Metro por anuncios de derechos de los animales en buses

Metro ha sido golpeado con una demanda por libertad de expresión presentada por PETA que desafía su política publicitaria y una supuesta negativa a publicar anuncios de derechos de los animales en los autobuses de Los Ángeles.

Según PETA, la política de Metro permite anuncios de pollo con palomitas de maíz de Jack in the Box, pero se niega a permitir los anuncios de PETA que dicen “No soy pollo con palomitas de maíz”.

La demanda, presentada en la corte federal de Los Ángeles el lunes por la noche contra Metro y su directora ejecutiva, Stephanie Wiggins, alega violaciones de los derechos de la Primera Enmienda del grupo vegano en 2019 y este año.

Los intentos del City News Service de comunicarse con un portavoz de Metro fuera del horario comercial habitual no tuvieron éxito de inmediato.

La demanda de PETA argumenta que la política de Metro, que prohíbe los anuncios de discursos no comerciales a menos que el anuncio sea aprobado por una agencia gubernamental, equivale a una restricción previa a la discriminación en el discurso y el punto de vista, particularmente porque Metro ha permitido otros anuncios no comerciales, incluido uno de United Way. sobre acabar con la falta de vivienda.

“En la tierra de la libertad de expresión, Metro de Los Ángeles no puede bloquear los llamamientos de PETA para no comer pájaros mientras publica anuncios de pollo frito'', dijo Caitlin Hawks, abogada de la Fundación PETA.

“Estamos presionando por la restauración de los derechos de la Primera Enmienda de PETA y la oportunidad de alentar a los pasajeros a salvar la vida de los animales volviéndose veganos''.

Los grupos de derechos de los animales en Corea del Sur acogieron con beneplácito el plan del Ministerio de Justicia, al tiempo que pidieron sanciones más estrictas para quienes abandonen o torturen a los animales, así como la prohibición de la carne de perro. El código civil enmendado también allanará el camino a otros derechos como paquetes de seguro de vida para los animales y la obligación de rescatar y reportar los atropellamientos.

PETA afirma que antes de intentar publicar su anuncio a favor del pollo, intentó colocar un anuncio de “Use ropa vegana” (Wear Vegan) en Metro. Ambos anuncios presentan imágenes no gráficas y un llamamiento simple y directo para practicar la amabilidad con los animales, dice la demanda.

PETA, cuyo lema dice, en parte, que “los animales no son nuestros para comer, usar o abusar de ninguna otra manera”, se opone al especismo, una perspectiva de “supremacismo humano”.

El primer anuncio, que PETA quiso publicar en el transporte público hace dos años, presenta una oveja y un mensaje implorando a los lectores que usen ropa vegana.

El segundo anuncio propuesto durante el verano presenta un pollo e insta a los espectadores a volverse veganos, y es en respuesta directa a los anuncios que Metro había publicado anteriormente promocionando anuncios de pollo con palomitas de maíz de Jack in the Box, según la demanda.