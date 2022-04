Pese a aumentos de COVID-19 en California, no se impondrán nuevas restricciones

California no tiene planes de imponer nuevas restricciones pandémicas en todo el estado a pesar de un aumento en los casos de coronavirus principalmente debido a la nueva variante Ómicron BA.2 altamente transmisible, dice el principal funcionario de salud del estado.

El estado más poblado ha visto “un aumento lento pero notable en nuestras tasas de casos” en los últimos 10 días, dijo el Dr. Mark Ghaly, secretario de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California.

El aumento más lento de California contrasta con algunas otras partes del país, especialmente el noreste.

Filadelfia se convirtió esta semana en la primera ciudad importante de EEUU en restablecer un mandato de tapabocas en lugares cerrados.

Los casos confirmados aumentaron más del 50% en 10 días y la comisionada de salud de la ciudad dijo que quería intervenir para evitar una ola de hospitalizaciones y muertes.

“En California, no hemos visto que una ciudad o un condado tenga ese tipo de aumento en la tasa de casos hasta el momento”, dijo Ghaly a The Associated Press el jueves, y agregó que no ha visto indicios de que los funcionarios locales planeen endurecer su enfoque.

Los funcionarios locales pueden proceder de manera más agresiva que el estado si así lo desean y algunos lo han hecho durante oleadas anteriores.

California levantó su mandato de máscara a mediados de febrero, pero el condado de Los Ángeles esperó más de dos semanas más. Y fue hace solo dos semanas que la ciudad de Los Ángeles finalizó su mandato para que muchos negocios de interior y operadores de grandes eventos al aire libre verifiquen que los clientes hayan sido vacunados contra COVID-19.

En el condado de Los Ángeles, que tiene más de una cuarta parte de la población de California de casi 40 millones, la directora de salud pública Bárbara Ferrer dijo el jueves que los casos aumentaron un 15% en la última semana y espera más aumentos a medida que los estudiantes regresen a la escuela después de las vacaciones de primavera.

Pero confía en que los trabajadores y las instalaciones de la salud estén preparados para cualquier afluencia de pacientes gravemente enfermos.

“Parte de responder adecuadamente es asegurarnos de que siempre estemos bien preparados para situaciones que pueden requerir estrategias adicionales de seguridad y mitigación”, dijo Ferrer.

A mediados de febrero, California se convirtió en el primer estado en adoptar formalmente un enfoque "endémico" del coronavirus. Ese plan enfatiza la prevención y la reacción rápida a los brotes sobre el enmascaramiento obligatorio y el cierre de negocios.

California sigue enfocada en alentar a las personas a que se vacunen y recuperen, usen una mascarilla cuando sea apropiado y tomen otras precauciones para “tomar decisiones personales buenas y bien pensadas para protegerse”, dijo Ghaly.

“Esta es una situación frecuente y de rápido movimiento, como lo ha sido en los últimos dos años, y eso es lo que estamos viendo. Pero en este momento, realmente no hay cambios en nuestros enfoques de mitigación en todo el estado”, dijo Ghaly.

El Dr. Jeffrey Klausner, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad del Sur de California, dijo que la respuesta más individualizada de California refleja el progreso que se ha logrado desde el inicio de la pandemia hace dos años, lo que llevó al gobernador Gavin Newsom a imponer la primera suspensión estatal de la nación. pedido a domicilio.

“En 2022 tenemos una variedad de herramientas que no teníamos en 2020, por lo que tiene sentido adoptar un enfoque diferente”, dijo Klausner. El objetivo es “usar nuestras herramientas de manera más quirúrgica, en lugar de instrumentos romos como los que usamos”. haciendo en 2020”.

La subvariante BA.2 se ha convertido en la cepa dominante en Estados Unidos y en California en las últimas semanas después de haberse extendido rápidamente por Europa y Asia.

California ha continuado relajando las precauciones incluso cuando aumenta la amenaza de una nueva ola.

El jueves, la administración del gobernador Gavin Newsom retrasó durante al menos un año su primer plan en la nación para exigir que todos los niños en edad escolar reciban la vacuna contra el coronavirus.

A principios de este mes, los funcionarios de salud de California recomendaron que las personas se pongan en cuarentena durante al menos cinco días si están expuestas al COVID-19, incluso si no tienen síntomas.

Esto se debe a que el virus ha evolucionado para tener un período de incubación más corto de solo dos o tres días y, por lo general, cuando las personas se enteran de que pueden haber estado expuestas a alguien con el virus, es demasiado tarde para evitar infectar a otros aislándose.

También facilitaron el requisito de California para la verificación de vacunas o la prueba de pruebas negativas para quienes asisten a eventos en interiores con más de 1,000 personas, lo que lo convierte en una “recomendación fuerte”.

El viernes, el condado de Los Ángeles también alivió su requisito de cuarentena de cinco días. Pero a diferencia del estado, todavía requiere que las personas que tuvieron contacto cercano con una persona infectada se hagan la prueba y usen una máscara durante 10 días.

Hasta ahora, los funcionarios de salud pública de California no han tenido que activar requisitos en el plan endémico del estado para inundar los recursos en áreas con brotes, dijo Ghaly, ya que hay muchas pruebas de virus, sitios de prueba, máscaras y otros suministros en todo el estado.

Las hospitalizaciones por COVID-19 están cerca de mínimos históricos y los pacientes de cuidados intensivos están en sus niveles más bajos desde el comienzo de la pandemia, lo que permite a los hospitales reducir el uso de personal médico temporal que fue tan vital durante las oleadas anteriores.

“Los hospitales están en muy buena forma para manejar incluso un aumento en el número de casos de COVID”, dijo Ghaly.

Se considera que aproximadamente el 75% de los californianos están completamente vacunados, lo que, según los funcionarios de salud, es la mejor manera de prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes, incluso con infecciones avanzadas generalizadas de variantes recientes.