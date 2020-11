Personas que viajen deberán firmar un formulario de cuarentena en LAX

Los viajeros que pasen por los aeropuertos de Los Ángeles International y Van Nuys y Union Station a partir del miércoles deberán firmar un formulario reconociendo la autocuarentena de 14 días recomendada por California en respuesta a las crecientes tasas de coronavirus.

El formulario estará disponible en travel.lacity.org, dijo el alcalde Eric Garcetti durante una sesión informativa sobre el coronavirus el lunes.

Garcetti instó a las personas a no viajar durante las vacaciones de Acción de Gracias, ni siquiera a cruzar la ciudad debido a lo generalizados que han sido los casos de COVID-19 y que es demasiado peligroso en este momento.

Garcetti dijo que confía en que la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, que está programada en la reunión del martes para discutir las restricciones y cierres relacionados con el coronavirus, tomará las decisiones correctas.

"Sé que esto no es popular entre todos, pero si no tomamos estas medidas ahora, ¿cuándo lo haremos?", dijo Garcetti. "Sé que puede haber algunos desacuerdos, pero creo que las políticas que el Departamento de Salud Pública del condado adoptaron son claras".

Garcetti dijo que cuando el gobierno local ha dudado en implementar las restricciones de COVID-19, las empresas han tenido que permanecer cerradas por más tiempo debido a la propagación del virus. Pero también dijo que sabe que las empresas están pasando apuros.

"He hablado con nuestro presidente del Concejo Municipal, Nury Martinez, he hablado con los supervisores de nuestro condado y sé que si esos pedidos llegan, donde tenemos que dejar de comer al aire libre o limitar las horas de otros negocios, tomaremos los fondos que tenemos en asistencia comercial y los inyectaremos en esas industrias para ayudarnos a superar este período para mantener vivos esos negocios para proteger esos empleos y asegurarnos de que puedan volver a levantarse", dijo Garcetti.

Garcetti dijo que el condado de Los Ángeles podría estar sin camas de hospital para pacientes con coronavirus en Navidad, si la tasa de casos positivos de COVID-19 continúa con su tendencia actual.

Es posible que deban establecerse hospitales de campaña si eso sucede, dijo Garcetti. Sin embargo, Garcetti dijo que no cree que el barco hospital Mercy de la Marina de los EE. UU. deba regresar. Atracó en el puerto de Los Ángeles para su uso en casos no relacionados con el coronavirus durante la primavera y el verano como salvaguardia contra la falta de camas de hospital que no se materializó.

Garcetti dijo que tuvo una discusión el lunes con el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris sobre el estado de Los Ángeles y su lucha contra el COVID-19, y les dijo que el virus se propagará aún más si las personas no siguen los protocolos de salud.

"No importa lo que hayas hecho la semana pasada o el mes pasado", dijo Garcetti que le dijo a Biden y Harris. "A COVID no le importa lo que hemos hecho antes de hoy."

"A COVID solo le importa cómo estamos actuando en este momento, y en el momento en que dejamos de actuar para proteger vidas, en el momento en que ignoramos los números o esperamos que de alguna manera simplemente desaparezcan, es el momento en que se pierden vidas".

Los sitios de prueba de COVID-19 en Los Ángeles estarán cerrados el jueves y viernes por Acción de Gracias, pero reabrirán el sábado, dijo Garcetti.