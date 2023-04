Junta normativa del LAPD analiza las políticas sobre las perscuciones policiales

La junta de supervisión que establece la política para los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles consideró nuevos datos el martes que mostraron que la cantidad de persecuciones de automóviles ha aumentado en los últimos años y que más de 1,000 personas resultaron heridas como resultado de colisiones durante persecuciones desde 2018.

“Creo que con lo que estamos luchando es dónde trazamos la línea”, dijo el presidente de la Junta de Comisionados de Policía, William J. Briggs II, quien preguntó qué tipos de actividades deberían permitirse o prohibirse para tratar de reducir el peligro para los oficiales y el público.

“Varios terceros resultaron heridos o muertos, y surge el espectro de que perseguir a los sospechosos puede no ser la mejor vía”, dijo.

Los datos internos de LAPD que catalogan más de 4,000 persecuciones entre 2018 y el mes pasado muestran que aproximadamente una cuarta parte terminó con un accidente con heridos, y de los heridos, casi la mitad eran automovilistas o peatones inocentes.

El cuarenta y cuatro por ciento de las persecuciones comenzaron debido a un informe u observación de un automóvil robado.

“Así que ese es el dilema moral para mí. Es como, ¿realmente necesitamos perseguir los vehículos robados si va a conducir a una tragedia?”, preguntó la comisionada Maria Lou Calanche.

“Sé que hay otras jurisdicciones que prohíben las persecuciones policiales por robo de automóviles”, dijo la comisionada Rasha Gerges Shields.

El jefe de policía Michel Moore dijo que creía que los oficiales deben continuar encontrando autos robados y arrestar a los ladrones, especialmente porque muchas personas en Los Ángeles dependen de sus autos para su sustento o sus desplazamientos.

“La disuasión tiene que ser... que también haya rendición de cuentas”, dijo. “Que hay consecuencias para las personas involucradas en esto”.

“Esta es una de las actividades más peligrosas en las que nos involucramos”, dijo Moore sobre las actividades, y agregó: “Me alienta que el robo de automóviles haya bajado un 10% este año”.

El subjefe Don Graham ayudó a clasificar los datos de persecución y le dijo al I-Team de la estación hermana NBC4 que la cantidad de lesiones causadas por persecuciones ha comenzado a disminuir.

“Está dentro de alrededor del 30-40%, donde hay una lesión como resultado de una persecución, y entonces, es más alto de lo que nadie se siente cómodo”.

Graham dijo que las persecuciones más peligrosas tendían a ser las más cortas, aquellas que terminaban en menos de 5 minutos.

Los comisionados pidieron aún más investigación sobre los efectos potenciales en los autos robados en un puñado de ciudades que han prohibido las persecuciones, la correlación entre los autos robados y los atropellos y fugas, y si la nueva tecnología podría ayudar a evitar la necesidad de algunas persecuciones por completo.

