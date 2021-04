Persecución termina con un choque y un largo enfrentamiento en Beverly Hills

Beverly Hills fue paralizado el miércoles por la noche por un conductor que se negó a salir de un automóvil presuntamente robado que chocó en una persecución policial.

La policía de Beverly Hills y los equipos de SWAT insertaron rondas no letales contra el Toyota destrozado cerca de un vecino con una vista clara que publicó estas imágenes en la aplicación Citizen.

Se desplegaron enormes recursos para sacar a un conductor en la intersección de Wilshire Boulevard y North Doheny Drive.

"El vehículo, desafortunadamente, atropelló a tres y choco contra otros dos vehículos", dijo el teniente Max Subin del Departamento de Policía de Beverly Hills. "Dos ocupantes también fueron transportados al hospital local. El sospechoso salió. Luego, saltó hacia atrás del vehículo".

El hombre se negó a salir del automóvil durante más de tres horas, antes de que la policía dijera que desplegaron rondas de 40 mm y tres descargas de gas CS.

El sospechoso fue identificado como Daniel Allen de 29 años de Santa Clarita, y la policía dijo que enfrenta cargos de delito grave por evadir y resistirse al arresto. Se espera que Allen sea procesado el miércoles.

Subin dijo, “Se atrincheró en el auto. Además de mantas usadas para esconderse de vista, uso sacos de dormir en todo el coche. Entonces, fue realmente difícil ver el interior. Él estaba solo. No había armas que notamos".

Durante todo el enfrentamiento, grupos de vecinos observaron desde el perímetro mientras la policía diseñaba un plan.

La policía dice que mantuvo contacto con el presunto ladrón de autos, quien finalmente fue trasladado a un hospital cuando concluyó el enfrentamiento.

Las tres personas a las que supuestamente lesionó fueron atendidas y puestas en libertad, dijeron las autoridades.

Subin agregó: "No tenemos ningún motivo. Fue cooperativo en el teléfono y siguió hablando durante muchas horas".

La policía dice que la velocidad fue obviamente un factor en lo que ahora dicen que fue una persecución de corta duración de un presunto auto robado en Santa Clarita.

Cerrado desde alrededor de las 4:45 p.m., se esperaba que las carreteras afectadas reabrieran alrededor de las 11 p.m.

