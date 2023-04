Rescatan a perros al borde de la muerte de un vertedero en Lancaster

Un equipo de rescatistas encontró docenas de perros al borde de la muerte y la inanición que vivían en lo que se ha llamado un “vertedero de perros” en Lancaster.

Algunos de los cachorros llegaron sanos y salvos a su hogar temporal en Wagmor Pets Dog Rescue en Studio City.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Un día antes, los cachorros, algunos preñados, pero en su mayoría con las cajas torácicas sobresaliendo, vivían en el desierto de Lancaster tratando de sobrevivir.

“Recibí una llamada de que había una propiedad en Lancaster que se conocía como un vertedero: pasaban y arrojaban perros”, dijo Melissa Bacelar de Wagmor Pets Dog Rescue.

Bacelar dice que el hombre que vive en la propiedad se ha sentido abrumado por la cantidad de perros que han aparecido, contando al menos 40 de ellos.

Muchas están preñadas, enfermas y algunas incluso han sido encontradas muertas.

“Encontramos transporte. Encontramos lugares para que vayan los perros. Estamos recaudando donaciones. Eso es lo más grande”, dijo Bacelar.

Lograron salvar a 10 cachorros y de inmediato los llevaron al veterinario.

Bacelar dice que estos cachorros se mueren de hambre porque han tenido que buscar comida, lo cual es evidente por sus huesos sobresalientes y su bajo peso.

La adopción de una mascota trae cambios a un hogar, especialmente en el presupuesto familiar.

“Estos cachorros están enfermos. Tienen bacterias. No son bien tratados. No estaban comiendo bien”, dijo Bacelar.

Pero salvar a estos cachorros no es tarea fácil. El costo es alto para un rescate y no tienen espacio adicional, por lo que tienen que depender de los acogidos para que se presenten.

“Cuando te enfrentas a situaciones como esta, lamentablemente casi todos los días ha habido una mayor afluencia de perros”, dijo Bacelar.

El Bulldog Francés ha sido nombrado la nueva raza favorita de perros, según el American Kennel Club.

Aunque los recursos son escasos, dice que vale la pena.

“La mejor parte de todo esto es…. asegurarse de que los perros estén alimentados y asegurarse de que estén felices y seguros el resto de sus vidas”, dijo Bacelar.

Debido a que no tienen más espacio para aceptar más rescates, cinco de ellos van a un hogar de acogida.

A Nugget lo encontraron en Carolina del Sur, casi al otro lado del país de donde se perdió.

Los rescatistas dicen que están sorprendidos por lo sociables que son los perros, estarán listos para ser adoptados en dos semanas.

En cuanto al resto de los perros en Lancaster, el equipo de rescate está trabajando en estrecha colaboración con el hombre en la propiedad, ayudando a proporcionar alimentos y recursos.

Aquellos interesados en obtener más información sobre la adopción, la acogida o la donación pueden visitar el sitio web y la página de Instagram de Wagmor Pets.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.