Una niña de tres años muere atropellada por conductor que se dio a la fuga en Perris

Una familia en Riverside está de luto por la pérdida de una niña de 3 años que murió a principios de esta semana después de que ella y su madre fueran atropelladas por un conductor que se dio a la fuga.

Familiares de Odalys Navarro, quien estaba a pocas semanas de cumplir 4 años, lamentan la pérdida de la pequeña mientras intentan identificar al chofer que la atropelló. Odalys y su madre, Rubi Navarro, estaban paseando por un parque el 31 de agosto cuando las dos fueron atropelladas por una motocicleta.

Rubi, que tiene cinco meses de embarazo, fue hospitalizada y se recupere. Se espera que ella y su hijo por nacer estén bien. Lamentablemente, Odalys murió a causa de sus heridas el lunes.

“No tenía faros, ni casco, ni nada. No tomó ninguna precaución, solo los atropelló en plena calle”, dijo Mauro Aguilar, tío de la niña.

Aguilar dijo que las víctimas quedaron tiradas en el suelo con heridas que ponían en peligro sus vidas.

“Eso me rompió el corazón cuando me llamaron con la noticia”, dijo Aguilar.

Odalys es recordada por la felicidad que trajo a la vida de su familia.

“Ella es como una niña increíble. Ella acababa de conseguir su pequeña bicicleta como tres días antes", dijo Aguilar. "Simplemente me rompe el corazón porque si nunca hubieran recibido esa bicicleta, ella estaría aquí ahora mismo".

La Patrulla de Caminos de California (CHP) dijo que está investigando el caso. El departamento no ha publicado una descripción detallada de la motocicleta ni del conductor prófugo.

