Perdonarán deudas estudiantiles a víctimas de fraude de escuelas Marinello

Llega una excelente noticia para exalumnos de las escuelas Marinello, que cerraron sus puertas hace años, si aún tenían una deuda pendiente, ya no tendrán que pagarla.

Estamos hablando de unas 28,000 personas que fueron víctimas de fraude por parte de esta escuela, y muchos de ellos aún no habían solicitado el perdón de su deuda estudiantil.

“Siento como que ya no tengo sueños, me quitaron todo. Aquí es donde yo sabía que iba a poder venir a la escuela y no poder continuar, me duele mucho”, dijo Linda Martínez, quien estudiaba cosmetología en Marinello.

El cierre de las escuelas de cosmetología Marinello en el 2016, dejó, además de muchos sueños rotos, bolsillos seriamente afectados.

“Este paquete me dice lo que yo debo $7,650. Si voy a otra escuela y aplico para financiamiento, voy a pagar esto, y aparte otro financiamiento”, dijo Elizabeth Domínguez, quien también estudiaba en Marinello.

Cuando cerraron las escuelas Marinello, bajo investigación por parte del Departamento de Educación por mala conducta y falsas promesas, los estudiantes tenían la opción de solicitar un perdón de sus préstamos, pero, muchos de los 28,000 afectados, nunca lo hicieron.

La buena noticia es que el Departamento de Educación decidió perdonarles a todos sus préstamos, una deuda cumulativa de $238,000.

Para ello, califican quienes asistieron a una escuela Marinello entre el 2009 y febrero del 2016. Esto llega luego de que el Departamento de Educación determinara que, entre otras violaciones, las escuelas Marinello hicieron falsas promesas a sus alumnos en todo el país.

Entre las irregularidades que explicaron estaban las “fallas en dar entrenamiento en cuestiones tan básicas para un cosmetólogo como saber cortar el cabello”.

El Departamento de Educación aseguró que, para recibir el perdón de su deuda estudiantil, los afectados no tendrán que hacer nada. Simplemente recibirán una notificación y sus deudas quedarán canceladas.

Por ahora, cabe recalcar, la moratoria de pagos de préstamos estudiantiles continua vigente hasta el 31 de agosto, alargando la fecha de congelamiento de pagos ya por más de dos, debido a la pandemia.