Perdió a su esposa por COVID-19, ahora lucha con amor y valor para sacar a sus 5 hijos adelante

Durante la pandemia, miles de familias han perdido a sus seres queridos por el COVID-19, como fue el caso de Elio Martínez, quien perdió a su esposa, dejándolo solo con cinco hijos.

Claudia Martínez, de 36 años, dejó a cinco hijos, dos de ellos ya son adultos, pero tres son menores de edad, y fue un caso extraño, pues la madre se sintió mal un día, fue de inmediato al hospital, y murió unas cuantas horas después.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Hace un año de forma repentina, en un solo día a la edad de 36 años, el COVID-19 cobró la vida de Claudia Martínez dejando a su esposo Elio, dos hijos adultos y tres niñas pequeñas inconsolables.

“Siempre va a ser mi princesa, y quiero mostrarle que no se equivocó al haberme escogido como el padre de sus hijos”, dijo Elio Martínez, su esposa murió de COVID-19.

“Mi madre era todo para mí, mi mejor amiga, mi mamá”, dijo Rosa Ashley Martínez, perdió a su madre durante la pandemia.

La familia visitó la tumba esta mañana, colocaron flores y rezaron, pues ha pasado un año desde que Claudia falleció, pero el tiempo no ha ayudado a mitigar el dolor, y las palabras de una última llamada jamás se olvidara.

“[Claudia dijo] que me encargaba su tesoro más grande, y hasta el día de hoy, creo que no le he fallado y no le fallaré. Seguiré luchando por cada una de mis hijas y de mis hijos”, dijo Elio.

Quedar solo, después de 21 años de casado, Elio ahora tiene que ser padre y madre para Rosa de 17 años, Yamilet de 12, y la pequeña Yaritzi, de 5 años, no ha sido nada fácil.

Elio se sostiene lavando carros a domicilio.

“Si algún día quieran mi servicio, esté es mi número de teléfono, el que está en mi gorra, y con mucho gusto yo les atenderé”, dijo Elio.

Todo lo que hace es por ellas.

“[Elio] se levanta bien temprano para ir a trabajar, y no es fácil, yo lo veo”, dijo Yamilet Martínez, hija de Elio.

“Yo al ver a mis hijas reír y jugar, eso me da fuerza para seguir luchando”, señaló Elio.

Es imposible que el final de su historia sea completamente feliz, pero esta familia está más unida que nunca, gracias al increíble valor y el inmenso amor que han demostrado.

“La voy a recordar [a su esposa] como lo que siempre fue para mí, una gran esposa, una gran madre, una gran hija, y siempre la llevaré en mi corazón”, dijo Elio.

El nombre del 'Car Wash' a domicilio es “De la Rosa”, el apellido de su querida esposa Claudia.