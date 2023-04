Pérdidas millonarias: experto advierte sobre las estafas de inversión

Múltiples personas han hablado con Telemundo Responde y denunciado ante autoridades estatales y federales haber perdido en conjunto casi $400 mil dólares pensando que estaban participando en una excelente inversión, que, hasta ahora, no se ha materializado.

Azalea Iñiguez habló con un experto, y hoy, en la última parte de “¿Dónde quedó mi dinero?” nos cuenta lo que le dijo.

Aunque en este caso no se ha determinado culpabilidad, pedimos a un exagente del FBI que nos explicara algunas estrategias que usan personas para atraer a inversionistas, prometiéndoles grandes ganancias, que rara vez se cumplen.

“Yo he hecho una cuenta que son como unos $530 mil dólares, no más en el círculo de familiares, mis hijos y de los que invitaron mis hijos”, dijo Marina González.

La señora González hoy se lamenta por haber invitado a su familia y amigos a participar en la que creyó sería una excelente inversión. Fue en el 2021 cuando todos firmaron contratos que decían que, si prestaban dinero a un supuesto banco, en un año, por cada 10 mil dólares recibirían $24,455, pero hasta hoy, año y medio después… siguen esperando, y haciendo cuentas de lo que perdieron.

“Entre mi mamá, yo, mi hermana, mi hermano y mi esposa fueron como $270 mil”, dijo Daniel González, su familia “prestó” más de $270 mil.

“105 mil dólares”, dijo Joshua González.

“Invertí 20 mil bolas”, dijo Ricardo Iñiguez Reynoso, “prestó” $20 mil.

“Yo invertí la cantidad de 10 mil dólares”, dijo Leonel Corona, “prestó” $10 mil.

“La cantidad que presté fueron 20 mil dólares”, dijo Armando García, “prestó” $20 mil dólares.

“No pues sí. Caímos toditos”, dijo Armando García, “prestó” $20 mil.

“Créame, yo me siento culpable por haberlos invitado, pero desgraciadamente a cada uno se les dio la orientación que se me dio a mí”, dijo Marina González, invitó a su familia y amigos a participar en una presunta inversión.

Y es que, precisamente, cada persona, explicó este experto del FBI, sin importar quién los invitó, debe hacer su propia investigación, antes de entrar en una inversión.

“Hay veces que una persona habla con 10 miembros de su familia, porque piensan que es legítimo”, dijo Carlos Narro, agente retirado del FBI.

Y eso justamente quieren los estafadores.

“La idea es encontrar a un montón de inversionistas, que van a creer que van a ganar mucho dinero en poco tiempo. Y entonces, con el dinero de la primera inversión, pagan a la gente”, dijo Carlos Narro, agente retirado del FBI.

El gancho, dijo narro, es que los primeros inversionistas, sí reciben pagos.

“Pero lo que pasa casi siempre es que llega un punto que ya no pueden reclutar personas, y ya no hay fondos para pagar a la gente”, dijo Carlos Narro, agente retirado del FBI.

Recuerde, si le ofrecen hacer una inversión, hay que estar alerta.

“Si suena muy bueno, es una estafa. Si alguien dice, te voy a dar 50%... Tú me das $10 mil, yo te doy $20 en seis meses, no es así, nadie trabaja así. Tiene uno que hacer tarea en internet, en FTC, el buró de negocios buenos BBB”, agregó Carlos Narro, agente retirado del FBI.

No se deje presionar, y asegúrese de hacer muchas preguntas y corroborar las respuestas.

“¿Cómo se llama el auditor de la empresa? ¿Los jefes? ¿Los directores”?, dijo el agente retirado del FBI.

Y si llega a caer en una estafa, no tenga pena, y no se deje intimidar, repórtelo de inmediato al FBI. Y ojo, aun si usted recibió pagos inicialmente y trajo a otras personas, no se preocupe, que no se le consideraría cómplice.

“Porque si yo no sabía que yo era víctima, o era fraude, yo estoy haciendo algo honesto diciendo a mi familia, esto ya está bueno, eso no es un crimen. El crimen lo cometió el estafador. Obviamente, todas esas personas van a ser testigos contra el estafador”, dijo Carlo Narro, agente retirado del FBI.

Y muy importante, no importa su estatus migratorio, tiene derechos.

“No deben tener miedo, si está documentado o no, eso no tiene nada que ver con el sistema judicial. Nadie le va a preguntar eso, no tiene nada que ver con nada”, dijo Carlos Narro, agente retirado del FBI.

Es muy importante reportar al FBI y al procurador estatal y del distrito cualquier caso en que se sospeche fraude, pues solo así se puede investigar y de comprobarse actos ilegales, se puede detener a personas que podrían estar cometiendo fechorías en muchos lugares a la vez, por cierto que, por cada violación de este tipo los culpables pueden pasar de 5 a 25 años en prisión.