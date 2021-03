Pequeñas viviendas temporales ayudarán a personas sin hogar en Los Ángeles

Con miles de personas viviendo en las calles de Los Ángeles, una solución temporal puede ayudar a que tengan un refugio en casas pequeñas con una cama, control de temperatura y sean fáciles de limpiar, lo cual es esencial en la pandemia de COVID-19.

LA Conservation Corps y la empresa Pallet, con sede en Seattle, se han asociado para construir 425 refugios en toda la ciudad de Los Ángeles para personas sin vivienda.

Cada unidad tiene una cama, estantes, control de temperatura, electricidad y medidas de seguridad, dijo la compañía.

Durante los últimos cinco meses, Alexandria Shore había estado viviendo en las calles de North Hollywood. Como un trasplante de Los Ángeles, dice que la ciudad la atrajo.

"Dejé una relación abusiva en Nueva York y también soy música", dijo Shore.

Miles como ella buscan salir de las calles todos los días, así como más caen víctimas del ciclo, y cuando lo único que quieren es un lugar para llamar suyo, la falta de vivienda lo hace aún más difícil.

"La lucha más grande que tenemos no es encontrar personas que quieran hacer el cambio, sino encontrar apartamentos disponibles para alquilar", dijo Rowan Vansleve, de la misión de rescate Hope of the Valley.

Hope of the Valley es una organización sin fines de lucro que trabaja con donaciones para hacer que funcionen lugares como el refugio Bridge Home en Chandler Boulevard. Para agradecer a los residentes locales que aprobaron el sitio, lanzaron una red de 3 millas para buscar a aquellos que esperaban una vida mejor fuera de las calles.

“Nos reunimos con la gente allí mismo y les preguntamos: '¿están listos para romper el ciclo de la falta de vivienda en su vida?' Una vez que está de acuerdo, enviamos una camioneta, lo recogemos y lo llevamos a una instalación como esta", dijo Vansleve.

El refugio ofrece baños y duchas, lavandería y comidas, y administradores de casos, todo a pasos de pequeñas casas que pueden llamar propias.

"El personal es excelente. Todo está limpio. Nunca tengo que preocuparme por el papel higiénico o la comida", dijo Shore.

"Estoy tratando de volver a la escuela y estar aquí, ha sido increíble".

Ahora Pallet también está tratando de ayudar a solucionar el problema de las personas sin hogar en el sur de California.

El refugio Pallet es una unidad autónoma. Ofrece "características esenciales en comparación con las casas de campaña y otras alternativas de refugio improvisadas. El diseño de las estructuras del refugio también las hace fáciles de limpiar cuando se realiza la transición entre ocupantes, una consideración importante durante la pandemia de COVID-19".

“Tratamos la falta de vivienda como la emergencia que es”, dijo Brandon Bills.

Se convierten en una comunidad temporal como una forma de ganar tiempo para encontrar una vivienda de apoyo permanente, generalmente de 90 días a seis meses.

"Estoy buscando un apartamento y también comenzar un negocio", dijo Shore.

Dijo que quiere ser una historia de éxito y ve el mismo impulso en los demás que ha conocido en su nuevo vecindario.

"Todos aquí tienen mucho que ofrecer al mundo, todos", ella dijo.

En total, el costo para los contribuyentes es de aproximadamente $8,000 por unidad. Se espera que unas 425 unidades adicionales estén terminadas en todo el condado para fin de año.