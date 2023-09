‘Pelota de Trapo’: Papa Francisco elige al condado de Los Ángeles para iniciar campaña en EEUU

El sur de California será la sede de los eventos deportivos más grandes del mundo en los próximos años, y es una de las razones que el papa Francisco eligió al condado de Los Ángeles para iniciar la campaña Pelotas de Trapo, que está bajo su Fundación Scholas Ocurrentes.

La campaña en Estados Unidos inició en Los Ángeles con el objetivo de crear unidad a través del deporte con estudiantes de la preparatoria y crear una comunidad para aprender los unos de los otros y transcender sus diferencias.

"Pelota de Trapos tiene la intención de utilizar el deporte como un unificador de diferencias, cuando estamos jugando no importa los idiomas, la religión, no importa las creencias, no importan nada, estamos jugando juntos como equipo”, dijo María Martha Barreneche, directora ejecutiva de Pelotas de Trapo en Scholas Ocurrentes en Estados Unidos.

El programa se implementará en 88 ciudades en el condado de Los Ángeles, uniéndose a Mozambique, Argentina, Italia y España.

Barreneche señaló que de niño el Santo Pontífice jugaba con una pelota de trapo y cuando visitó la sede de Scholas Ocurrente en Mozambique, en África, un grupo de estudiantes le entregó un “puro”, que es una pelota hecha de trapos.

Scholas Ocurrentes es una fundación de educación creada por el entonces Arzobispo Jorge Mario Bergloio en Argentina bajo el nombre "Escuela de Vecinos" y "Escuelas Hermanas", y cuando se convirtió en papa lanzó Scholas Ocurrentes el 13 de agosto 2013, que incluía programas de deportes, artes, tecnología, programas educativos para los adolescentes de todas las diversidades.

“Pelota de Trapo incluirá distintas actividades y talleres alrededor del reciclado de materiales, descartados para la creación de pelotas y de distintos elementos para jugar a los deportes”, dijo Barreneche.

El programa es gratuito, y es para todos los jóvenes en el condado de Los Ángeles entre 15 a 18 años de edad. Para más información pueden entrar a pelotradetrapo.org

La Supervisora del Distrito 3 del Condado de Los Ángeles, Lindsey P. Horvath, dijo estar emocionada tras ver el programa Pelota de Trapo iniciar en el sur de California, ya que es una gran oportunidad para que los jóvenes experimenten un encuentro.

El programa se llevará a cabo con la ayuda de la Fundación L84, una organización que une el deporte y la educación para desarrollar un ambiente positivo y de unidad entre los jóvenes.

Los eventos de gran magnitud a los que refería el papa son la FIFA Copa Mundial 2026 y los Juegos Olímpicos de verano en 2028.