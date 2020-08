Servicio religioso crea enfrentamiento fuera de una iglesia en Ventura

Un grupo de manifestantes se reunió el domingo en la mañana frente a una iglesia en Ventura para protestar contra la realizacion de un servicio religioso dentro del templo religioso.

La Godspeak Calvary Chapel en el Newbury Park celebró servicios de adoración en el interior del templo el domingo a pesar de la orden de restricción temporal de un juez que prohibía a la iglesia hacerlo.

El pastor Rob McCoy dirigió tres servicios en desafío a las órdenes de salud del coronavirus. McCoy había prometido el viernes continuar con los servicios en persona a pesar de que la orden del juez citaba "una amenaza inmediata para la salud y la seguridad públicas debido al nuevo coronavirus de 2019".

Los servicios se celebraron el domingo cuando el número de casos confirmados de coronavirus en los Estados Unidos alcanzó los 5 millones, con mucho el más alto de cualquier país.

"No estoy desobedeciendo la orden del juez, estoy obedeciendo la orden de Dios", dijo McCoy entre aplausos durante el último servicio de 90 minutos.

Las transmisiones en vivo de los servicios mostraron a un McCoy sin máscara y un músico de pie ante los feligreses. El primer servicio mostró al menos dos docenas de fieles, la mayoría de los cuales tampoco llevaban máscaras. No quedó claro en las transmisiones en vivo si estaban a 6 pies (1,8 metros) de distancia, aunque el sitio web de la iglesia decía que si un devoto quería estar socialmente distante, debería escuchar el servicio desde un automóvil.

"No sé qué va a pasar hoy", dijo McCoy a los fieles cuando abrió el primer servicio. "Mi deseo es que levantemos el nombre de Cristo".

Las congregaciones le cantaron a McCoy por su cumpleaños el lunes, aunque los funcionarios de salud estatales dicen que cantar aumenta la probabilidad de transmisión del virus.

"Señor, no estamos aquí para poner en peligro a nuestra comunidad", oró McCoy durante el primer servicio. "Estamos aquí porque la iglesia es esencial".

McCoy mencionó repetidamente la orden del juez y la demanda del condado contra la iglesia que la motivó a lo largo de los servicios. Reconoció que podría enfrentar una citación o más por desafiar a la corte, pero dijo al comienzo del servicio final que aún no había recibido una.

"Lo que sea que vayan a hacer, no quiero meterme con la justicia de Dios", dijo durante el primer servicio.

McCoy se volvió más franco contra la orden y los funcionarios del condado a lo largo del día.

“Dijimos 'no' a la orden de alejamiento, estamos abiertos”, dijo entre aplausos durante el segundo servicio.

La orden del juez de la Corte Superior del Condado de Ventura, Matthew Guasco, que prohíbe los servicios en persona de la iglesia, estará vigente hasta que se lleve a cabo otra audiencia el 21 de agosto. No pareció cumplirse durante ninguno de los tres servicios.

El capitán del alguacil del condado de Ventura, Shane Matthews, dijo a The Ventura County Star el sábado que los oficiales no emitirían citaciones durante los servicios.

"No vamos a adoptar una postura proactiva e interrumpir el servicio de la iglesia", dijo Matthews al periódico.

Matthews dijo que el condado podría tener funcionarios en la iglesia que documenten la situación el domingo y podría emitir citaciones más adelante en la semana.

El portavoz de un alguacil no respondió de inmediato a The Associated Press el domingo por la tarde para solicitar comentarios.

Godspeak Calvary Chapel es una de las pocas iglesias en el estado que han terminado en los tribunales por órdenes de salud estatales o locales que restringen los servicios. Los jueces han fallado constantemente en contra de las iglesias por motivos de seguridad pública.

A principios de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó las restricciones estatales COVID-19 sobre reuniones religiosas en una demanda presentada por la Iglesia Pentecostal Unida de South Bay en Chula Vista.

El condado de Ventura y su oficial de salud demandaron a Godspeak Calvary Chapel la semana pasada después de que McCoy desafiara repetidamente las órdenes de salud diseñadas para limitar la propagación del COVID-19.

Los servicios para hasta 200 fieles ofrecieron "canto, abrazos, sin máscaras", en palabras de McCoy.

“En una escala del uno al 10 del daño irreparable más inmediato posible, este es un 10”, dijo Guasco en la audiencia. "No hay nada más inmediato o irreparable que la amenaza de que mucha gente va a propagar una enfermedad contagiosa y mortal".

McCoy ha argumentado que el riesgo de propagar COVID-19 de sus servicios es pequeño y no ha habido un caso confirmado entre los feligreses. Los abogados de la iglesia también han argumentado que las órdenes de salud son extralimitadas y son superadas por el derecho constitucional a la libertad de expresión y culto.

Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos, que desaparecen en dos o tres semanas. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, incluida la neumonía, y la muerte.