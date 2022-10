El Desfile de las Rosas muestra un adelanto de las carrozas de 2023

Un fuerte espíritu de dulzura surrealista está presente en el primer lote de representaciones de carrozas del Desfile de las Rosas de 2023; después de todo, hay una carroza que cuenta con un ratón que se parece un poco a Albert Einstein y ese espíritu se adapta seriamente a la próxima evento.

Porque aquí hay un giro no demasiado sorprendente que puede haber visto venir, si está atento al calendario y conoce todas las tradiciones de décadas que rodean el espectáculo de Pasadena: no sucederá el día de Año Nuevo.

Al menos en 2023, porque el 1 de enero caerá en domingo, ¿y el Desfile de las Rosas? Nunca, nunca sucede en domingo.

Alguna vez. Bueno, no desde 1893.

Así que lo mejor es circular el 2 de enero, un lunes de 2023, lo más rápido que puedas, luego prepara un poco de té de rosas antes de instalarte para admirar estas cinco carrozas festivas, que provienen tanto de empresas como de ciudades (el famoso desfile presenta carrozas patrocinadas por corporaciones así como pueblos locales y grupos cívicos).

Las representaciones de las carrozas fueron publicadas por el equipo del desfile el 20 de octubre; los fanáticos pueden esperar que se revelen más representaciones en las próximas semanas.

¿El tema de la extravagancia de 2023, que comienza en el Bulevar Orange Grove en Pasadena, frente a la casa del Torneo de las Rosas, luego gira a la derecha en el Bulevar Colorado? “Salir adelante”, una noción inspiradora y fácil de recordar.

Pero espera: ¿dijimos antes,”tradiciones de décadas”? Seguramente quisimos decir "siglo de antigüedad", ya que este evento de larga duración está celebrando su salida número 134 en 2023.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.