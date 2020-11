Pasadena permite cenas al aire libre e ignorar nuevas restricciones del condado

El Ayuntamiento de Pasadena decidió el lunes permitir que continúen las cenas al aire libre e ignorar la prohibición del condado de Los Ángeles que entra en vigencia el miércoles por la noche luego de un fuerte aumento en los casos de COVID-19.

"Es bueno saber que definitivamente podemos servir esta noche", dice Jojo Anaya Sandoval, gerente del restaurante Anaya en Colorado Boulevard.

Anaya ha estado abierta menos de un año y la pandemia ha sido dura para los negocios.

"Es el día a día; no hay nada por lo que no estemos estresados", dice Sandoval.

A unas cuadras de distancia, Mi Piace's tiene alrededor de 31 años y aparentemente se ve afectado de la misma manera que el restaurante que es tres décadas más joven.

"El no saber…el cambio constante, como lo vemos, no se basa en evidencia empírica", dice Armen Shirvanian, el propietario de Mi Piace.

En una reunión virtual del consejo de la ciudad el lunes, los miembros del consejo escucharon a muchos de los propietarios de restaurantes familiares de la zona.

"Por cada empleado, hay una familia detrás de ellos y, en algunos casos, son los únicos proveedores para estas familias", dijo Lisa Derderian, oficial de información pública de Pasadena.

Pasadena tiene su propio departamento de salud y decidió continuar cenando al aire libre dentro de los límites de la ciudad, menos de 24 horas después de que el condado de Los Ángeles anunciara la limitación de los restaurantes, bares, cervecerías y bodegas para llevar, drive-thru y entrega por un mínimo de tres semanas.

"Queremos intentar hacer lo que podamos para mantenerlos en funcionamiento", dijo Derderian. "Equilibre la línea fina con los números de COVID".

La ciudad de Pasadena dice que enviará inspectores de salud para asegurarse de que los restaurantes no permitan grandes reuniones y hagan cumplir las reglas de distanciamiento social, y los propietarios de restaurantes dicen que agradecen esas inspecciones.

"Todos están espaciados, las mesas se han limpiado, todos nuestros servidores están usando escudos y máscaras", dice Shirvanian. "Aquí no es donde ocurre COVID".

Para las empresas familiares como Mi Piace's y Anaya, las comidas al aire libre las han mantenido a flote. Sin él, dicen que los únicos lugares que sobrevivirán son las cadenas de restaurantes.

"No puedes ir a eventos deportivos, no puedes ir al cine, no puedes ir a conciertos", agregó el propietario de Mi Piace. "Así que esto es realmente importante para el alma y para California".