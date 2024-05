Escuela en Pasadena lamenta la muerte de sus compañeros en choque contra un edificio

Estudiantes afligidos regresaron a una escuela secundaria de Pasadena el lunes pocos días después de que sus compañeros murieran en un choque a alta velocidad contra un edificio.

El accidente ocurrió el sabado, alrededor de las 2:30 a.m., cerca de Sierra Madre, en la interseccion del bulevar Foothill y la calle Vista. Según la policía de Pasadena, el Tesla con seis pasajeros se pasó un semáforo en rojo a gran velocidad antes de chocar contra una acera y estrellarse contra el edificio.

Tres ocupantes murieron al salir expulsados del vehículo. Otras tres personas resultaron heridas. Las víctimas tienen entre 17 y 22 años, según las autoridades.

Algunas de las víctimas eran estudiantes de la Preparatoria Maranatha, según funcionarios escolares. Los consejeros estarán en la escuela el lunes para ayudar a los estudiantes en duelo.

La Preparatoria Maranatha expresó su tristeza y pidió oraciones por los afectados.

“Lamentamos esta inmensa pérdida… Durante este momento difícil, recurrimos a nuestra fe en Cristo Jesús en busca de consuelo y fortaleza y pedimos a otros que se unan a nosotros en oración por todos los que sufren debido a esta tragedia”.

Los familiares identificaron a una de las víctimas que murió como Stefan Pfeiffer, de 20 años, estudiante del Pasadena Community College.

El teniente Anthony Russo de la policía de Pasadena proporcionó detalles del accidente, destacando los grandes daños que provocaron cortes de energía en la zona. Dijo que el automóvil también derribó líneas eléctricas y se detuvo a unos 100 pies del lugar del accidente inicial.

Los trabajadores de servicios públicos restauraron el suministro eléctrico en la zona.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.