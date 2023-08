Trío de ladrones rocía con gas pimienta a propietario de joyería durante robo en Pasadena

Un joyero de Pasadena se está recuperando física y mentalmente, después de que tres ladrones lo atacaran con gas pimienta antes de huir con más de $500,000 en mercancías.

El robo ocurrió el martes, poco antes de las 2 p.m., en Jewels on Lake, ubicado en la cuadra 400 al sur de la Avenida Lake. El propietario Samuel Babikian dijo que estaba acompañando a un cliente hasta la puerta cuando fue emboscado.

“Tan pronto como abrí la puerta para que ella pudiera salir, me rociaron pimienta en los ojos y en la boca, y no pude ver nada”, dijo Babikian.

Los ladrones destrozaron cajas y robaron joyas por valor de más de medio millón de dólares en unos tres minutos.

“Tenían martillos, destrozaron las cajas, tomaron lo que pudieron y luego salieron corriendo por la puerta”, dijo la teniente Mónica Cuellar del Departamento de Policía de Pasadena.

La policía de Pasadena dice que las cámaras de vigilancia de la tienda captaron el robo. Ese video es parte de su investigación.

Los ladrones enmascarados se salieron con la suya con casi todas las joyas de la tienda.

Babikian dijo que ha sido joyero desde los 13 años. Añadió que llegó a Estados Unidos desde el Líbano con sólo 10 dólares en el bolsillo, pero logró construirse una vida por sí mismo. Su joyería, de la que es propietario desde hace casi 20 años, es su orgullo y alegría.

"Me siento confundido. Siento que no sé qué debo hacer mañana para ir a la tienda y a qué, porque la mayoría de las joyas ya no están”, dijo Babikian.

Dijo que los momentos durante el ataque – donde no podía ver, ni siquiera para huir – fueron aterradores, y que piensa en otros propietarios de tiendas que han sido víctimas de crímenes similares.

“Ojalá sea el último”, dijo Babikian. “Esas son mis oraciones”.