Un capitán de bomberos, sobreviviente de cáncer, inspira a otros a no perder la esperanza

Un capitán de bomberos de la ciudad de Los Ángeles estará sentado en la carroza de City of Hope que participará en el Desfile de las Rosas el lunes.

Espera que su historia de supervivencia pueda ser un faro para otros.

Matthew Gatewood recuerda el momento en que fue diagnosticado. Ahora, 16 años después, Gatewood todavía siente el miedo de ese horrible día.

El diagnóstico del médico fue “mieloma múltiple”, que es cáncer del plasma sanguíneo.

El pronóstico que le dieron fue entre dos y cinco años.

“Parecía que todo había terminado”, dijo Gatewood. “Como si cada paso que di fuera un paso más cerca del final”.

El fornido capitán del Departamento de Bomberos de Los Angeles (LAFD) y fanático de mantener una excelente aptitud fisica y una buena salud de toda la vida, tiene solo 39 años. En ese momento, todo en lo que podía pensar era en sus hijos pequeños.

Una recomendación en el trabajo lo llevó a la experta en hematología, la Dra. Amrita Krishnan.

“Tengo muchas esperanzas para él”, dijo Krishnan.

Ella es una de las doctoras de City of Hope en Pasadena, que es mundialmente conocida por el tratamiento y la investigación del cáncer.

“La enfermedad está controlada y ahí es donde está”, Krishnan. “Ha estado estable así durante bastante tiempo”.

Para Gatewood fue un regalo de Dios.

El día después del día de Año Nuevo, ambos viajarán en la carroza del Desfile de las Rosas de City of Hope, junto con otros ocho sobrevivientes.

Gatewood dice que esto es mucho más que una bonita carroza en un desfile. Para él se trata de un mensaje que quiere enviar al mundo.

“Llegar a todas las personas que son diagnosticadas o mal diagnosticadas con algo y no saben que City of Hope está allí”, dijo Gatewood.

La esperanza no está solo en el nombre, dice.

Es lo que lo ayudó a soportar los dos trasplantes de células madre y las terapias con medicamentos de última generación que le dieron una segunda oportunidad de vivir y ver a su hija ir a la universidad.

“Se convirtió en adulta”, dijo Gatewood. “No pensé que iba a ver eso”.

Como capitán de bomberos, ha salvado vidas en un camión de bomberos durante toda su carrera.

Este fin de semana está manejando un camión diferente, salvando vidas de una manera completamente diferente.

