Parque de patinaje en California lleva nombre de Tyre Nichols que fue golpeado fatalmente en una parada de tráfico de la policía

Las autoridades dedicaron un parque de patinaje de California el domingo en honor a Tyre Nichols, un hombre moreno que pasó gran parte de su juventud en el estado y fue asesinado en enero pasado en lo que los fiscales dijeron fue una golpiza fatal de la policía en Tennessee durante una parada de tráfico.

Un ávido patinador, Nichols pasó mucho tiempo en su juventud en el parque en las afueras de Sacramento. Los funcionarios de la ciudad y otras personas realizaron una ceremonia de inauguración del parque de patinaje recientemente renovado que ahora lleva el nombre de Nichols.

Nichols se mudó a Memphis, Tennessee, poco antes de la pandemia y vivía allí con su madre y su padrastro. Disfrutaba de la fotografía, especialmente tomando fotos de paisajes y puestas de sol.

“La fotografía me ayuda a mirar el mundo de una manera más creativa. Me expresa de maneras que no puedo escribir para la gente”, escribió Nichols en su sitio web mostrando sus fotos.

En la noche del 7 de enero, la policía de Memphis detuvo a Nichols en su camino a casa después de tomar fotografías del cielo. A solo unos minutos de su casa, fue brutalmente atacado por varios policías, según una demanda que la familia de Nichols presentó contra la policía de Memphis.

Nichols murió tres días después en un hospital. Cinco oficiales de Memphis fueron despedidos y han sido acusados de asesinato y otros delitos por la muerte. Los oficiales, que son todos morenos, enfrentan cargos de asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial.

La demanda que su familia presentó contra la policía de Memphis en abril busca $500 millones en daños.

La muerte de Nichols, un padre de 29 años y trabajador de FedEx, ha planteado nuevas preguntas sobre la violencia policial contra hombres morenos desarmados.

En las imágenes de video de la golpiza, se escucha a Nichols decir que solo quería irse a casa, dijeron los abogados de la familia. Estaba a menos de 90 metros (100 yardas) de la casa de su madre.