Pareja de padres adoptivos recibe conmovedor ‘baby shower’ durante vuelo de regreso a casa

El amor flotaba en el aire cuando una pareja que volaba de Colorado al sur de California con su bebé recién adoptado recibió un ‘baby shower’ espontáneo a mitad de vuelo.

No hubo tarjetas ni artículos para bebés envueltos en regalos para Dustin y Caren Moore durante su vuelo de Denver al aeropuerto de Long Beach. En cambio, la pareja del Condado de Orange recibió notas escritas a mano en servilletas de otros pasajeros, extraños cuya amabilidad fue muy apreciada por los nuevos padres que volaban con su bebé.

En una serie de tuits que documentan el conmovedor viaje, papá Dustin Moore dijo que ofreció disculpas por adelantado mientras subía al avión, cargaba un bebé y cargaba cuatro bolsas por el pasillo.

La efusión de amor de ese vuelo, provocada por las acciones de dos asistentes de vuelo cuidadosamente observadores … excede mi capacidad de describir lo que significa para nosotros Dustin Moore

"A mediados del vuelo, nuestra hija se despertó y nos informó cortésmente que quería un nuevo pañal", tuiteó Moore.

Una azafata llamada Jenny despejó el espacio en la parte trasera del avión, dijo Moore. Cuando regresó a su asiento, otra azafata le preguntó a la pareja sobre su hija, y los Moore compartieron su historia de adopción, dijo.

Esa azafata, Bobby, hizo un anuncio, dando la bienvenida a la hija adoptiva de Moore a bordo como invitada especial, que trajo vítores desde la cabina. Luego pasó servilletas y bolígrafos para que los pasajeros pudieran escribir mensajes inspiradores y cálidos deseos para los Moore.

Estos son algunos de los mensajes.

"Frotar los pies del otro y frotar los pies del bebé".

"Dispón de tiempo para la noche de cita".

"Siempre dile que la amas".

"Disfruta cada minuto. Pasa muuuy rápido".

"¡Bebe mucho vino!"

"Las partes difíciles no duran para siempre. Felicitaciones".

"Ella te tendrá siempre en su bolsillo".

Los Moore terminaron con unas 60 servilletas y un conjunto de alas piloto para su hija. Agregaron las servilletas a un álbum de recortes, uno con recuerdos felices de su primer vuelo como padres.

El nuevo padre expresó su profunda gratitud por la edificante amabilidad de los extraños.

"Lo que todos esos extraños y asistentes perfectos no sabían, era el estado emocionalmente tierno de dos padres nuevos", tuiteó. "Padres que después de 9 años de intentarlo habían sido bendecidos con su primer hijo. Padres que se sentían asustados, pero decididos en su nuevo rol.

"La efusión de amor de ese vuelo, provocada por las acciones de dos asistentes de vuelo cuidadosamente observadores ... excede mi capacidad de describir lo que significa para nosotros. Cuánto elevaron esas alas y notas escritas a dos nuevos padres decididos a amar a su nueva hija".

La cadena hermana NBC4 contactó a los Moore para una entrevista en la cámara, pero la pareja se negó el jueves, citando un compromiso anterior, una reunión con amigos que también están considerando la adopción.

