Pareja muere tras aparatoso choque en Bloomington con conductor presuntamente ebrio

Una persecución en la ciudad de Rialto resultó en la muerte de dos personas que manejaban por el área y sospechosos heridos, además de daños a una propiedad.

Los sospechosos tras perder el control después del choque, también se estrellaron contra esta vivienda en donde afortunadamente nadie de sus ocupantes salió lesionado.

En un Nissan Sentra 2019 viajan dos personas que transitaban por la avenida Rendall en la ciudad de Rialto, las víctimas que después del choque quedaron heridas y fueron transportadas a un hospital local en donde más tarde perdieron la vida.

“Mi hijo me habló en la mañana y me dijo que Aarón había muerto y le dije cómo y me dijo que una persona iba tomada y lo chocó”, dijo Laura Barajas, amiga de las familias de las víctimas.

El otro vehículo, un Nissan Máxima 2014, era perseguido por un par de patrullas de la policía de Rialto, en su huida impactaron al Nissan Sentra para después tras perder el control estrellarse contra una vivienda ubicada justo en la intersección de Cedar y Rendall.

“El conductor del vehículo no quiso parar cuando los oficiales le ordenarían ahí comenzó la persecución en la ciudad de colton minutos después de las 12:00 madrugada, más tarde la persecución terminó en la intersección cesar y randall en rialto impactando a un auto y una vivienda”, dijo LT. Lamont Quarker del departamento de policia de Rialto.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Aarón Mcdonald de 31 años residente de Bloomington e Irene Jaramillo de 30 años de edad de Rialto, y tras la tragedia amigos y familiares colocaron flores y veladoras en el lugar de los hechos consternados por el dolor.

“El fue escuela con mi hijo y fue una persona de padres muy humildes y un muchacho buenos”, dijo Barajas.

Los sospechosos también fueron identificados como Alejandro Canchola de 24 años quien conducía el vehículo y José Castrotota de 21 años, ambos fueron trasladados a un hospital con heridas menores.

“Los sospechosos involucrados en este caso todavía están en el hospital y alejandro canchola una vez que sea dado de alta será arrestado y procesado en la cárcel de san bernardino acusado de asesinato”, dijo Quarker.

El pasajero del vehículo que ocasionó esta tragedia fue dado de alta el sábado por la tarde, fue puesto en libertad pero podría ser llamado por las autoridades para testificar sobre este caso.