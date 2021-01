Pareja de San Bernardino creyó haber comprado un vehículo, pero resulto ser un arrendamiento

Nuestros televidentes creyeron haber comprado un carro nuevo, pero se dieron cuenta de que les dieron un contrato de arrendamiento, pidieron la corrección, y no lograban que se las dieran.

Cuando la pareja Olivas intentaron que les rehicieran el contrato, de acuerdo con el trato que aceptaron, les dijeron que no tenían contratos de venta a la mano, pero que no se preocuparan, lo que hizo que se preocuparan aún más.

Yolanda Olivas contó que ella aceptó cambiar su Subaru usado por uno nuevo en la concesionaria Subaru de San Bernardino, y se aseguró que no fuera un arrendamiento.

“En todo momento mi esposo le dijo al comprador que no queríamos un arrendamiento, sino una compra”, dijo la señora Olivas.

Olivas dijo que insistió en que le confirmaron que así sería.

“Pero cuando llegamos a la casa, vimos que era un contrato de arrendamiento”, dijo.

Molesta, volvió a la concesionaria a que le corrigieran el error.

“Me hicieron esperar cuatro horas, ¡Cuatro horas!, y todo después me dijo que no había problema, que todo estaba bien, pero que no había contratos de compra, que por eso me habían dado ese contrato”, dijo Olivas, pero no quedó tranquila.

“Ya había decidido que, si ellos no me resolvían, yo iba a hablar a Telemundo 52 Responde”, dijo.

En cuanto Olivas se comunicó con Telemundo 52 Responde, el equipo se puso en contacto con la concesionaria.

Tras exponer la queja de Olivas, “inmediatamente, al otro día, me habló el gerente y me dijo que porque había hecho eso, que él me hubiera resuelto el problema, y dije, OK, que bueno me lo va a resolver”, señaló Olivas.

Olivas dijo que sintió un alivio al escuchar esto.

“Todos me respetaron, y los pagos quedaron igual, fue un contrato como el que queríamos yo y mi esposo, y todos quedamos contentos”, dijo Olivas.

Olivas recomienda a otras personas que “no se dejen, que cuando sientan que están pisoteando sus derechos, que hagan lo que yo, que anoten el teléfono de Telemundo 52 Responde, y hablen”.

“Todo lo que firmamos hay que guardarlo, hora, nombre, fechas, todo hay guardar, y no dejarse”, agregó.

Telemundo 52 Responde sugiere que además de guardar todos sus documentos, haga lo que la señora Olivas: revíselos muy bien, y si algo no concuerda, ¡Alce la voz, que aquí estamos para escucharlo!