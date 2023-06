Esto se sabe sobre la pareja del condado de Orange que murió en un hotel lujoso de Baja California

Una pareja del condado de Orange cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de su habitación de hotel en un centro turístico en Baja California Sur, México, les dijo a los miembros de la familia en los días previos a su muerte que se sentían enfermos e incluso fueron al hospital.

Los estadounidenses son identificados como John Heathco, de 41 años, y Abby Lutz, de 22 años, de Newport Beach.

La familia de Lutz dice que ella trabajaba como niñera y que a ella y a su novio les encantaba viajar. Pero Lutz se sintió mal tan pronto como la pareja llegó al resort Rancho Pescadero e incluso fue al hospital, dijeron los familiares.

"Pasaron la noche con vías intravenosas (en el hospital) y luego se sintieron mejor", dijo Racquel Lutz, la madrastra de Abby Lutz. "Y luego regresaron al hotel y pasaron el día en la piscina".

Abby envió un mensaje de texto a los miembros de la familia y dijo que se sentía "un millón de veces mejor", dijo su madrastra. Más tarde le envió un mensaje de texto a su padre el lunes por la noche para decirle buenas noches y decirle que lo amaba.

“No supimos nada de ella hasta que el departamento de estado nos notificó ayer por la mañana”, dijo Raquel Lutz.

Según la policía de México, los paramédicos encontraron a la pareja muerta en su habitación de hotel. La presunta causa de muerte es inhalación de gas.

"Por precaución y respeto por las familias y todos los afectados, nos abstenemos de especular sobre la causa", dijo en un comunicado la cadena de hoteles Hyatt, propietario del complejo.

Ha habido varios casos de muertes en resorts en México causadas por envenenamiento con monóxido de carbono.

Según la página de LinkedIn de Heathco, es el fundador de LES Labs, un fabricante de suplementos nutricionales con sede en Newport Beach. La página de Facebook de Lutz afirma que vivía en Ladera Ranch y trabajaba como niñera.

Una página de GoFundMe establecida en nombre de la familia de Lutz sostiene que la pareja pudo haber muerto por envenenamiento con monóxido de carbono.

“Abby y su novio pensaron que tenían una intoxicación alimentaria y fueron al hospital para recibir tratamiento”, escribió la hermanastra de Lutz, Gabrielle Slate, en la página. "Nos dijeron que se sentían mucho mejor unos días después. Recibimos una llamada telefónica diciendo que habían fallecido pacíficamente en su habitación de hotel mientras dormían. Nos dijeron que se debió a una ventilación inadecuada del complejo y que podría ser envenenamiento por monóxido de carbono. Se suponía que Abby se reuniría con su padre esta semana para el Día del Padre y todo esto es completamente inesperado".

