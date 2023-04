Pareja compró un estéreo que nunca llegó, pero el reembolso tampoco llegaba

Nuestros televidentes compraron un estéreo para su autómovil, pero nunca lo recibieron, y pasaron meses, esperando un reembolso que tampoco les llego, fue por eso que se comunicaron con Telemundo 52 Responde.

Martha Matial y Vicente Cedeño intentaron casi medio año recibir su dinero, y ya estaban cansados de no obtener resultados, afortunadamente Telemundo 52 Responde, insistió a la tienda que tenían que corregir el problema, y lograron que les dieran su dinero.

Justamente por eso, compraron este estéreo para su carro en Best Buy, en septiembre del año pasado.

“No lo tenían, me dijeron que no me lo iban a mandar por correo en unos tres o cuatro días”, dijo Martha.

Así que pagaron los $383.25, y esperaron que les llegara, pero resulta que enviaron el estéreo a otra dirección equivocada.

En Best Buy le pidieron disculpas, y le aseguraron que le reembolsarían su dinero en tres o cuatro semanas.

“Pasó un mes, pasaron dos meses y nada”, dijo Vicente.

Vicente dijo que ya casi se cumplía medio año,

y no le llegaba su dinero, así que dice, pensó en Telemundo Responde.

“Le dije a la señora, hay que llamar, a ver si nos ayudan. Le dije yo, llámale tú, no, llámale tú, y así estábamos”, contaron.

En cuanto Telemundo 52 Responde recibió la llamada, se comunicaron con Best Buy varias veces, y finalmente les devolvieron su dinero.

La pareja dijo que recibieron un cheque alrededor de los cuatro días.