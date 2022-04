Pareja cancela vuelo por razones médicas pero vive una pesadilla al intentar recuperar su dinero

Debido a una emergencia médica, una pareja tuvo que cancelar su viaje a El Salvador, pero aseguran que no lograban que les devolvieran su dinero.

Justo antes de empezar la pandemia del coronavirus, se complicaron las cosas para los señores Campos, pero aun así no se dieron por vencidos, y llamaron a Telemundo 52 Responde y su caso fue resuelto.

“Si, no se sabía si era cáncer, pero gracias a Dios dijo el doctor que no era canceroso”, dijo Carmen y Juan José Campos.

Ahora lo cuenta muy tranquila, porque afortunadamente, la cirugía de emergencia que tuvo a principios del 2020 fue exitosa, pero en el momento, además del susto, ella y su esposo tuvieron que hacer cambios de planes de último minuto, pues tenían boletos de avión para ir a El Salvador cuatro días después de la cirugía.

“El doctor dijo que ella no podía viajar por tres meses o más, y que iba a necesitar ayuda porque ella solo no podía valerse después de la operación”, agregó.

Así que se comunicó con la agencia de viajes y con la aerolínea Avianca, pero aun con comprobantes médicos, afirma que le negaban el reembolso completo.

“Primero decía que solo a mi esposa le iban a devolver porque era la única que habían operado, y que a mí no, pero yo tenía que cuidar a mi esposa”, dijo.

Y aun sin haber recuperado su dinero, poco después tuvo que comprar otro boleto y viajar de emergencia a El Salvador, pues su mamá falleció, así que Juan José estaba decidido a recuperar los $1,200 del viaje que se tuvo que cancelar.

“Me tomé la libertad de llamarles a ustedes [Telemundo 52 Responde] y darles esa molestia”, dijo don Juan.

Cuando nos llamó, nosotros contactamos tanto a la agencia de viajes como a Avianca, y tras solicitarles una revisión del caso, se disculparon por la tardanza, indicando que la pandemia había entorpecido sus operaciones, pero aseguraron que le harían su reembolso completo al señor Juan José, y poco después, cumplieron.

“Ayer lo revisé, y ya estaba en el banco. Lo había depositado Avianca”, dijo.

Lo cual los dejó mucho más tranquilos.

“Yo tenía bastante fe que ustedes iban a recuperar el dinero. Gracias de veras por toda su colaboración, creo que si no hubiera sido así, no me hubieran regresado mi dinero”, señaló Juan José.

La familia Campos dijo que utilizarán el dinero para hacer otro viaje, ahora que la señora Carmen se encuentra mucho mejor de salud.