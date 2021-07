Pareja asegura que compañía no cumplió con la promoción de sus teléfonos celulares

Cuando les ofrecieron una promoción para cambiar de compañía celular, y recibir teléfonos nuevos sin pagar lo que aún debían por los viejos, nuestros televidentes aceptaron felices, pero nunca recibieron lo prometido.

Todo pasó antes de la pandemia, y al cerrar el centro comercial donde hicieron el trato, se les dificultó exigir en persona lo que les habían prometido, pero tras contactarnos, pudimos ayudarles.

En diciembre del 2019, Maribel y Manuel estaban de compras cuando, en un quiosco de la Galería de Glendale los convencieron de cambiarse de compañía celular.

“Nos estaban ofreciendo Sprint un especial que, si tú te cambiabas con ellos, te daban los teléfonos gratis”, dijeron Manuel y Maribel.

Y no sólo eso, sino que, asegura Maribel, el gerente les ofreció saldar su cuenta con T-Mobile, donde aún estaba pagando sus 3 celulares.

“Yo le dije ¿cómo puede hacer eso? ¡Todavía debo esos teléfonos! Y dijo, “no te preocupes, esos teléfonos yo te los voy a comprar”.

El valor de los celulares que aún debía a T-Mobil ascendía a $1,147.00 y el presunto gerente que les atendió ese día les dio instrucciones.

“Dame los teléfonos, y te va a llegar por correo unas tarjetas, esas tarjetas, cuando te lleguen las llevas a tu compañía de T-Mobile”, dijo Manuel.

Pero las tarjetas con el pago, nunca les llegaron.

“¡No nos enviaron nada! Ni por carta, ni por correo electrónico, nada, no nos enviaron nada”, dijo Manuel.

Encima, debido a la pandemia, cerró el centro comercial, y no obtenían respuesta, mientras, las llamadas de cobranza de T-Mobile empezaron a llegarles.

“Hasta que yo, la verdad no me enojé, y le dije a mi esposa, voy a llamar al canal 52 porque esto y ame tiene hasta aquí”, dijo Miguel.

Durante el último año, Sprint y T-Mobile se fusionaron, así que fue T-Mobile quien atendió nuestra petición de investigar lo sucedido, tras lo cual, agradecieron a Telemundo 52 Responde la oportunidad de resolver la situación de sus clientes, y se comunicaron con Manuel y Maribel, a quienes les ofrecieron un crédito de casi $600, a pesar de que no había registros claros de los teléfonos que presuntamente entregaron en el 2019, ya que, ellos mismos reconocen, no exigieron un recibo o comprobante ese día.

“No me dieron nada. Entonces a todas las personas, para que no pasen por eso, tengan pruebas. Que les den pruebas porque no teníamos pruebas ni de la promoción que tenían ahí”, dijo Manuel.

Por lo pronto, dicen sentirse satisfechos con la resolución acordada.

Recuerde, tal como la pareja Manuel y Maribel aprendieron, hay que pedir comprobantes y recibos de todo, para poder exigir que le cumplan lo que le prometieron.