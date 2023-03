Dos personas hospitalizadas tras incendio en complejo de apartamentos en Panorama City

Un incendio que dañó un complejo de apartamentos de Panorama City el lunes por la mañana dejó a dos personas hospitalizadas.

El incendio en el edificio de cuatro pisos se informó la madrugada del lunes en la cuadra 9000 de North Tobias Avenue en la comunidad de San Fernando Valley. Alrededor de 100 bomberos respondieron al lugar, donde salía humo de las ventanas y balcones de los apartamentos.

El fuego fue sofocado alrededor de las 8:15 a.m.

Cinco personas fueron atendidas en el lugar por lesiones. Dos personas fueron hospitalizadas, pero los detalles sobre sus condiciones no estaban disponibles de inmediato.

Al menos cinco unidades en el complejo de 200 unidades fueron destruidas.

Los detalles sobre la causa del incendio no estaban disponibles.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.