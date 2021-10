Alertan por sobrecarga en servicios veterinarios de emergencia

Un aumento en la cantidad de mascotas adoptadas durante la pandemia de COVID-19 ha llevado a un gran aumento en el negocio en los hospitales veterinarios, provocando tiempos de espera más largos, escasez de personal y dueños de mascotas frustrados, dijeron este lunes funcionarios de una compañía de hospitales veterinarios del sur de California.

“La industria veterinaria está bajo una gran presión para satisfacer la demanda, con visitas a la sala de emergencias en todos nuestros hospitales por las nubes '', dijo la directora de operaciones de los Hospitales Veterinarios Especiales ACCESS, Leah Basinais, en un comunicado.

“Desafortunadamente, los tiempos de espera de seis a ocho horas no son inusuales, y las ocasiones en las que nuestras salas de emergencia alcanzan su capacidad máxima y no pueden aceptar nuevos pacientes son más frecuentes. Y no son solo nuestros hospitales, a menudo recibimos llamadas telefónicas de dueños de mascotas desesperados que nos dicen que somos el quinto hospital al que llamaron y que nadie podría atenderlos”.

Los funcionarios de ACCESS dijeron que los veterinarios de atención primaria también se ven afectados, ya que a menudo no pueden aceptar nuevos pacientes como mascotas. Esa sobrecarga puede llevar a que los dueños de mascotas lleven a sus animales a hospitales de emergencia para animales como ACCESS para casos que no sean emergencias.

Según ACCESS, la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas estima que se adoptaron más de 11 millones de mascotas entre marzo y noviembre de 2020, lo que contribuye a la afluencia de visitas veterinarias a la sala de emergencias.

ACCESS recomendó que los dueños de mascotas: