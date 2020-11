Panadería de Los Ángeles honra tradición familiar y ofrece deliciosa tarta de camote

El Día de Acción de Gracias es un momento para las tradiciones familiares. En 27th Street Bakery, la tradición es la tarta de camote hecha con recetas transmitidas de generación en generación.

El Día de Acción de Gracias puede ser diferente este año, pero una tradición familiar que se extiende por generaciones continúa en una panadería familiar en un vecindario del sur de Los Ángeles.

Los abuelos de Jeanette Bolden-Pickens comenzaron el negocio que se convertiría en 27th Street Bakery después de llegar al sur de California desde Louisiana. Bolden-Pickens estaba trabajando antes del amanecer del jueves, preparando y empaquetando pasteles para sus agradecidos clientes navideños.

“Mis abuelos vinieron de Louisiana con un montón de recetas que les fueron entregadas”, dijo Bolden-Pickens, ganadora de la medalla de oro en el relevo de 4x400 metros en los Juegos Olímpicos de Verano de 1984 en Los Ángeles. "Y el alimento básico principal de esas recetas era la tarta de camote".

El negocio comenzó como restaurante en la década de 1930. Antes de transformarse en la panadería especializada como se le conoce hoy en día en 1956 era una tienda de malta, convirtiéndose en una parte de la historia de Los Ángeles durante décadas en 2700 S. Central Ave.

La madre y el hermano de Bolden-Pickens se hicieron cargo del negocio en 1980. Ahora, ella continúa con la tradición familiar.

"Todos los secretos de la repostería me los pasaron", dijo Bolden-Pickens. "Soy la tercera generación".

Es el amor y la tradición. Me enseñaron que el trabajo duro puede llevarte lejos en esta vida, pero tienes que amar lo que haces. Jeneatte Bolden-Pickens, 27th Street Bakery

Las tartas son iguales, pero el empaque es diferente debido a la pandemia. Los artículos se envuelven con plástico retráctil en lugar de envolverlos a mano antes de que los clientes lleguen a las 9 a.m. Entrarán para ver una vitrina llena de pasteles y tartas.

“Es el amor y la tradición. Me enseñaron que el trabajo duro puede llevarte lejos en esta vida, pero tienes que amar lo que haces. A mi abuelo Harry Patterson le encantaba esta panadería. A mi madre y a mi hermano les encantaba esta panadería. Y ahora, depende de mí, de mi hermana y de mi esposo continuar con ese amor".

Nuestro horario no ha cambiado debido al toque de queda. Abrimos de domingo a miércoles de 8 a.m. a 7 p.m. El Día de Acción de Gracias: de 9 a.m. a 2 p.m. compartió la panadería en su página de Facebook.