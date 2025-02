Advierten a residentes de Palos Verdes sobre una serie de robos nocturnos

El Departamento de Policía de Palos Verdes Estates advierte a los residentes sobre un aumento de los robos en las casas de la zona.

Las autoridades han denominado los robos “robos a la hora de la cena” porque han ocurrido durante las horas de la noche. Desde principios de año, se han atacado varias casas, según la policía.

“Estoy muy estresada y creo que esto no es normal. No es normal pasar por esto”, dijo Michelle Lee. “Creo que no es solo Palos Verdes Estates, es en todas partes. Temo por mis amigos. Temo por mis vecinos y me estresa mucho salir de casa incluso por una hora”.

Lee agregó que la casa de uno de sus amigos cercanos fue asaltada hace unos seis meses.

El departamento de policía de Palos Verdes Estates publicó una alerta comunitaria y un mapa delictivo de los robos.

En tres de los robos, los ladrones entraron a las casas rompiendo una ventana para entrar.

“Confío en el departamento de policía de aquí. Si es algo que está sucediendo, los atraparán muy pronto”, dijo Carlos Cervantes, residente de Palos Verdes. “Tengo un perro guardián aquí. Solo manténganse alerta”.

La policía también dice que hubo cuatro robos adicionales que creen que no están relacionados.

Dos de los robos ocurrieron en la misma casa en Via Opata. La policía dice que ha realizado arrestos en ambos incidentes.

Un deslizamiento de tierra obligó a la evacuación 12 casas en la península de Palos Verdes. Residentes del lugar en Peartree Lane notaron que la tierra comenzó a moverse el sábado a las 4 p.m. Imágenes del barrio muestran casas con techos derrumbados, garajes aplastados y columnas que cedieron tras el deslizamiento de tierra.

Todavía no está claro cuántas personas está buscando la policía de Palos Verdes Estates en relación con los robos en las casas. La policía está recordando a las personas que estén alerta y denuncien cualquier actividad sospechosa.

Por ahora, los vecinos siguen haciendo su parte para mantenerse alerta y tomar precauciones.

“Cuando me fui de viaje durante tres semanas, de hecho contraté a alguien para que viviera en mi casa”, dijo Lee. “Mantenga a sus vecinos informados incluso si se va por unos días”.