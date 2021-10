Sospechosa de secuestro continúa atrincherada en Palmdale

Una sospechosa de secuestro que, según los agentes del alguacil, está armada y atrincherada dentro de un apartamento en Palmdale con su bebé, transmitió en vivo por las redes sociales su terrible experiencia durante casi 12 horas mientras los negociadores de crisis continuaban persuadiéndola para que se rindiera.

Los agentes del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles y el personal de la Oficina de Ejecución Especial respondieron el miércoles, alrededor de las 5:10 p.m., a un edificio de apartamentos en la cuadra 38000 de Fifth Street East, donde un hombre y una mujer buscados por secuestro se atrincheraron en una unidad del segundo piso, según la diputada Juanita Navarro-Suárez de la Oficina de Información del Alguacil.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El hombre, según las autoridades, el hombre había sido detenido que el hombre había sido detenido y estaba siendo interrogado por los detectives del alguacil, alrededor de las 6:15 p.m. La sospechosa permaneció en el apartamento y se la pudo ver sosteniendo a un bebé mientras salía al balcón de la unidad.

Navarro-Suárez dijo que los apartamentos circundantes fueron evacuados por precaución.

La mujer viste una sudadera con capucha azul oscuro y leggings negros con imágenes de los “ Cazafantasmas''. Parecía desafiante cuando les dijo a sus amigos y a otras personas a través de una transmisión en vivo que no recibió un “juicio justo” y que no tenía planes de rendirse. “La única forma en que salgo de aquí es con ... el forense'', dijo, llorando intermitentemente. “No me iré de aquí esposada''.

La transmisión en vivo terminó después de la 1 a.m. Las autoridades cortaron el suministro eléctrico al apartamento la madrugada del jueves, según informes del lugar.

La mujer, que acunaba periódicamente a un niño pequeño en sus brazos, dijo que había ido a la corte por cargos no especificados y que el sistema judicial les había fallado a ella y a su familia.

“No tengo familia”, se lamentó. “Si tuviera familia, estarían aquí conmigo”

No se supo de inmediato si había perdido la custodia de sus hijos.