Pagó su tarjeta de crédito por cajero automático, pero no se reflejó

Un televidente de Telemundo 52 pagó su tarjeta de crédito por medio de un cajero automático, pero nunca le acreditaron ese dinero, desesperado tras casi un año de intentar resolver su problema, se comunicó con el equipo de Telemundo 52 responde.

Tony Celis le dijo a Telemundo 52 Responde que ya daba miles de dólares por perdidos, afortunadamente el equipo pudo ayudar a que se le hiciera justicia.

Celis dijo que siempre trata de mandar pagos altos a su tarjeta de crédito Capital One, para evitar acumular intereses, y lo hace de una manera que, hasta hace un año, consideraba segura.

Celis dijo que paga su tarjeta de crédito en un cajero automático.

“En una ATM que está cerca de mi trabajo. Ya lo había hecho varias veces”, dijo Celis.

Pero el 3 de octubre del 2019 algo raro sucedió cuando depositó su pago de $2,000.

“Ese día que fui a hacer el depósito, la máquina estaba actuando muy raro. Metí la tarjeta, hice el depósito. Se abría y se cerraba, en una de esas se cerró, y ya no volvió a abrir. Me devolvió la tarjeta”, contó Celis.

La máquina se quedó con el dinero, aseguró Celis, pero no le dio un recibo.

“A los 2, 3 días que reviso mi tarjeta para ver si ya se había depositado, no salía nada. Entonces, llamé a Capital One para decirles ¿qué pasaba con el depósito? Y me dijeron que no había ningún depósito”, dijo Celis.

Abrió un reclamo, y Capital One le acreditó los $2,000 dólares mientras realizaban la investigación. Pero pasaron meses, y no se resolvía la situación.

“Volvían a ponerme el crédito, y me lo volvían a quitar”, señaló.

Un día, cuenta, simplemente le dijeron que el caso estaba cerrado, y no le acreditarían el pago.

“Yo me di por vencido, dije, ya no, está bien… ya ni modo… ya perdí ese dinero… pero Telemundo 52 Responde nunca quitó el dedo del renglón”, agregó Celis.

Cuando el señor Celis llamó a Telemundo 52 Responde, el equipo se comunicó con Capital One, donde aceptaron revisar el caso. Al poco tiempo, se comunicaron con Telemundo 52 Responde e informaron que detectaron un problema con la codificación del cajero automático que uso el Celis, lo cual impidió que se acreditara el dinero a su cuenta, o que obtuvo un recibo, pero que harían el ajuste para reflejar el depósito.

Capitol One agregó que “esta nunca es la experiencia que queremos para nuestros clientes, sinceramente pedimos una disculpa al señor Celis por el inconveniente”.

“Estoy muy contento, y muy agradecido, porque es bastante dinero”, dijo Celis.