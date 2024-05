Pagó su cuenta de celular por adelantado y aun así le cobraron

Una televidente dice haber intentado múltiples veces de arreglar lo que ella asegura era un error en su cuenta de celular, pero no tuvo éxito, por eso, pidió apoyo al equipo de Telemundo 52 Responde.

Yazmín Rodríguez dice que hizo todo lo posible por corregir lo que explicaba tenía que ser un error de cobranza.

Rodríguez dijo que en noviembre del año pasado, decidió mandar su pago de celular no solo de ese mes, sino también el de diciembre, por adelantado, o sea, un total de $260, porque su idea era de no gastar de más en las fiestas navideñas.

“Para no tener esa preocupación en mente y podía ir shopping y comprar todos los regalos que tenía que comprar sin pensar, ‘oh, tengo que pagar mi cuenta’”, dijo Rodríguez.

Señaló que, efectivamente, en diciembre, AT&T no le cobró la mensualidad que automáticamente le retiraban de $133, pero, en enero, notó algo raro.

“Cuando mire para pagar la factura, me cobraron $269”, dijo Rodríguez.

El cobró era por dos meses de servicio, por lo que supuso le estaban cobrando enero y febrero por adelantado, así que lo dejo pasar.

“[Pero] después de febrero me llegó una factura para febrero y dije, ¡wait a minute!”, dijo Rodríguez.

Rodríguez dijo que llamó a AT&T para corregir el problema, pero, le dijeron que no le habían cobrado el mes de noviembre, aunque ella les afirmó que se le habían cobrado, y justo les dijo que tenía los comprobantes.

Rodríguez dice que habló varias veces y cada vez le daban distintas explicaciones, pero no le resolvían el problema.

"Y yo pues les dije, “saben, si ustedes no me ayudan a ver qué es lo que está pasando aquí, pues voy a llamarle a Telemundo 52 Responde, ellos pensaron que yo estaba loca”, dijo.

Pero no era ninguna locura, Rodríguez envió sus estados de cuenta a Telemundo 52 Responde, y con ellos, el equipo le pidió a AT&T revisar su caso, para determinar qué había sucedido con ese cobro e informaron que investigarían.

“No pasaron ni una semana que la compañía me llamó, y les dije a ellos que, si podían, por favor, ponerme el crédito del dinero que me agarraron porque, así como ellos trabajan duro por su dinero, yo también trabajo duro por el mío y donde yo trabajo no es fácil. Estoy trabajando muy duro y todas las personas que trabajamos, trabajamos y queremos que la gente respete nuestro dinero”, dijo Rodríguez.

Por su parte, tras darle el crédito de $130, un vocero de AT&T confirmó: “Resolvimos las preocupaciones de esta clienta y quedó satisfecha”, y añadieron,“cualquier cliente que tenga una preocupación o duda sobre su cuenta, puede contactarnos marcando el 611 o en su celular, o a través de la aplicación myAT&T”.