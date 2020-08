Pagó cientos de dólares para recibir un diploma, pero resultó ser fraude

Una mujer no pudo terminar la preparatoria, lo cual limita sus opciones de trabajo, por eso, cuando encontró en Facebook una oferta para obtener su diploma, se ilusionó, pero desafortunadamente, era un fraude.

Como principal sustento de su familia, pensó que por fin podría avanzar, sobretodo tras quedarse sin trabajo por la pandemia. Y fue por eso que la víctima de un fraude, a quien, para proteger su identidad, llamaremos “Erika”, compartió su desilusión, para prevenir a los demás.

En esta época en que escasea el trabajo y el dinero, debido a la pandemia de COVID-19, “Erika” pagó más de $500 dólares, pensando que por fin obtendría su diploma de preparatoria, pero en lugar de eso, cayó víctima de una estafa.

“Pues por la ilusión que tenía de mejorar mi trabajo, para mi vida, y para mis niños, pues soy madre soltera, pues creí, y le mandé parte del dinero”, dijo “Erika”.

Se refiere a una mujer a la que contactó a través de facebook, quien le hizo creer que le ayudaría con su meta.

“Que ella trabajaba para educación, y tenía una oferta, que yo pensé que era los estudios para sacar el diploma, pero sólo nos daba el diploma”, agregó “Erika”.

Le dijo que normalmente cobraba $850.00, pero a élla le haría un descuento, y sólo le cobraría $550.

“Me dijo que ella daba los diplomas, y que era una forma de ella como hispana, ayudar, ayudar a otros latinos, entonces, le creí la verdad”, dijo “Erika”.

La mujer, dice “Erika”, se negó a conocerla en persona, alegando que tenía que proteger su trabajo en la secretaría de educación, pero le pidió que confiara en ella y le hiciera un envío electrónico a su cuenta, asegurando que vería los resultados casi de inmediato.

“Que me llegaba en una semana, y dije “wow”, es muy rápido”, dijo “Erika”.

Pero después de pagar, no recibió nada, y al tratar de contactarla.

“Ya no me contestó ningún mensaje, me bloqueó de Facebook. Trate de reportarla en la página, ellos removieron mi post que puse para reportarla”, señaló “Erika”.

Por eso se comunicó a Telemundo 52 Responde, pues quería alertar a otras personas que quizá cómo élla, estén buscando salir adelante.

Su mensaje: no confíen en gente sin escrúpulos, y hagan lo que ella, que ahora está investigando para poder terminar sus estudios y obtener su diploma por la vía correcta, aunque tarde un poco más.

“A veces uno tiene que perder el dinero para no perder la vida”, agregó “Erika”.

Telemundo 52 Responde advierte a toda persona que tenga mucho cuidado con ofertas de servicios ilegales, pues, ya de entrada, está usted tratando con gente sin ética, que fácilmente le puede defraudar.

Telemundo 52 Responde notificó a Facebook lo sucedido, para que investiguen la cuenta, pero no hemos recibido respuesta hasta el momento.