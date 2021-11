Paga $2,000 de enganche por carro que vio en Craiglist y resultó ser una estafa

Nuestro televidente creyó que había encontrado el carro perfecto para su esposa, y para apartarlo, pago miles de dólares por adelantado, desafortunadamente, era un fraude.

La víctima de fraude reconoce que se ilusionó, y no pensó fríamente las cosas, por eso hoy, Serafín Gómez quiere compartir lo que le pasó, para que otras personas, no pierdan su dinero también.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Gómez llegó a Oxnard de Oaxaca hace 12 años, trabaja en el campo, pizcando moras.

“Le cuesta a uno [mucho trabajo] para ganar dinero. Pizcando la fresa, todo el día agachado, uno sufre”, contó Gómez.

Pero estaba feliz de haber ahorrado suficiente dinero para comprar un carro para que su esposa pueda llevar a sus hijos a la escuela, así que comenzó a buscar por internet.

“En Google encontré muchos carros, siempre pongo ‘busco carro particular’”, dijo Gómez.

Gómez encontró un anuncio en Craigslist: una camioneta Toyota Tacoma 2014, por $12,000.

Su esposo de 70 años habría muerto en Pensilvania en 2015. Luego, la mujer se mudó a Nevada.

“Me gustó, me gustó la camioneta. Le llamé al señor y me dijo que estaba bien”, contó.

El presunto dueño del vehículo le dijo que vivía en San Diego, y que si le mandaba $2,000 por Money Order, a la cuenta bancaria de un amigo, se la apartaría.

“Al momento que yo iba a mandarle el dinero, estaba contento”, dijo Gómez.

El hombre le mando por mensaje de texto una fotografía de su presunta licencia, y un recibo, y se suponía que le llevaría la camioneta hasta su casa, pero nunca llego.

“Después le llamé, y dijo que no se pudo”, contó el señor Gómez.

Entonces, el hombre le ofreció mandársela en una grúa para lo cual le pidió otros $2,000.

Pero algo le dio mala espina.

“Entonces dije yo, pues no, cómo que no está bien, como que algo está mal, dije yo, y ya no se los quise mandar, y el señor se molestó”, dijo.

Después de eso, el hombre, dejo de contestar el teléfono, Gómez luego lo reportó a la policía, donde le dijeron que la licencia era falsificada, y Wells Fargo le dijo que la cuenta a donde mandó el dinero ya estaba cerrada. Hoy, solo le queda pasar la voz, y compartir la lección que aprendió con quienes estén buscando un carro.

“Que lo vayan a mirar primero, antes de soltar el dinero”, aconsejó el señor Gómez.

Recuerde, que si va a comprar un vehículo de un particular, tiene que verlo en persona, porque de otra manera no hay garantías, y aun viéndolo en persona, tiene que asegurarse de que el carro no sea robado, yendo al DMV para revisar el título antes de pagar.