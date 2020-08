Padres inconformes con las opciones escolares reúnen ‘pods’ de aprendizaje

MIAMI (AP) - En la granja de 4 acres al borde de los Everglades, donde Timea Hunter dirige una academia de caballos, ha organizado muchas fiestas, picnics y talleres. Entonces, con el edificio de la escuela de sus hijos cerrado, pensó por qué no usarlo también en un salón de clases.

Si bien su hijo y su hija participarán en el aprendizaje a distancia en su escuela, ella planea contratar a un maestro junto con las familias de otros cuatro a seis niños que podrían proporcionar instrucción suplementaria en persona en la granja a la sombra de los árboles poinciana reales.

"Tenemos un área de picnic muy agradable, un mini patio de juegos y mesas grandes donde los niños pueden sentarse a la sombra y pueden estudiar allí", dijo Hunter. "No estamos educados para hacer esto, por lo que todos se están volviendo locos y dicen:" ¿Qué vamos a hacer, cómo lo haremos? "

A medida que la pandemia de coronavirus ha nublado las esperanzas de reabrir las escuelas en todo el país, los padres que desean más que una instrucción remota han luchado por contratar tutores y maestros privados para pequeños grupos de niños. La carrera por establecer "grupos de aprendizaje" amenaza con profundizar enormemente las desigualdades en el acceso a la educación.

En algunos casos, los padres pagan miles de dólares cada uno para incluir a sus hijos en grupos, prometiendo a los maestros entre $ 40 y $ 100 por hora o más. Un grupo de Facebook sobre módulos de aprendizaje atrajo a más de 30,000 miembros dentro de las tres semanas posteriores a su formación y lanzó numerosos brotes en estados y ciudades. Han surgido nuevos sitios como pod-up.com y partnerpods.org que ofrecen conectar a familias e instructores.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, un republicano, ha llamado a las cápsulas de aprendizaje "lujos" que no son una opción para los padres de bajos ingresos.

"Escuchamos estas cosas diferentes acerca de que algunos padres van a crear sus propias cápsulas de aprendizaje y todas estas otras cosas, y solo para entender que realmente dependerá de los recursos financieros y de qué nivel de ingresos se encuentren", dijo DeSantis en un comunicado. discusión educativa reciente. "Cuando tienes padres de clase trabajadora, realmente necesitan tener una opción".

Hunter dijo que el aprendizaje a distancia fue extremadamente difícil para su hijo de 9 años. Ella dijo que la maestra se reunía con la clase una vez por semana y luego dejaba el resto a los padres. Ahora también le preocupa una hija menor que ingresa al jardín de infantes.

“Simplemente nos dieron todos los proyectos, todo lo que necesitábamos hacer era abrumador. Tuve que sentarme con mi hijo y explicarle todo ”, dijo.

Entre los que consideran trabajar como instructores de pod se encuentran maestros como Jeanette Matas que desconfían de volver a sus trabajos. Matas, una maestra de lectura de 42 años en Miami, sabe que al ver a sus alumnos de sexto y séptimo grado cuidar a sus hermanos menores y, al mismo tiempo, hacer malabarismos con las clases virtuales que los alumnos de familias de bajos ingresos reciben "el último tramo". . "

Pero su abuela murió de COVID-19 después de que su cuidador la infectara, y su propia hija de tercer grado sufrió infecciones respiratorias que la mantuvieron alejada de la escuela durante semanas. Por lo tanto, también está considerando tomarse un año de licencia y ser contratada para enseñar su propia cápsula, trayendo a sus hijos.

"Ha golpeado demasiado cerca de casa", dijo. "No quiero ir al aula".

Algunos ven las cápsulas como una solución necesaria e incluso creativa para la crisis que enfrenta el sistema educativo.

"Es la sociedad civil en acción", dijo Lindsey Burke, directora del Centro de Política Educativa de la conservadora Heritage Foundation, que aboga por políticas de elección de escuela que permitan que los fondos públicos sigan a los estudiantes a escuelas privadas o alternativas.

Tina Cheuk, investigadora de educación de la Universidad Politécnica del Estado de California, dijo que está preocupada por la tendencia hacia las cápsulas de aprendizaje y el impulso relacionado para financiarlos con fondos públicos que normalmente irían a las escuelas.

"Esa decisión tiene implicaciones para la educación pública", dijo. No solo perjudicaría la educación pública sino que amenazaría con la desprofesionalización de los maestros, quienes a menudo son "reemplazados" por estudiantes universitarios o jubilados, dijo.

“Elegir estar en una cápsula puede parecer muy inocente, bueno, por supuesto, tiene sentido. Estoy cuidando a mi familia ", dijo Cheuk. "Son estas consecuencias no intencionadas para la educación pública, que ignoramos o elegimos ignorar porque nuestros intereses privados prevalecen sobre los otros que no conocemos".

Un grupo de directores de escuelas primarias de Oakland, California, expresó sus inquietudes en una carta abierta, recordando a los padres que los profesionales de la salud recomiendan limitar las interacciones en persona y señalando el potencial de "causar sentimientos de exclusión, especialmente para los niños que pueden ver o escuchar sus compañeros se congregan y aprenden juntos mientras permanecen aislados ".

Aunque algunos padres están formando grupos de aprendizaje con vecinos que ya conocen, otros se están acercando a grupos de redes sociales para generar una red más amplia, planteando preguntas sobre seguridad y garantía de calidad.

En Miami, Melissa Cedeno, de 37 años, que tiene dos niños en la escuela primaria, anunció en Facebook su búsqueda de otros niños y un tutor para ayudar a los estudiantes a seguir programas virtuales en sus escuelas locales. En el anuncio, Cedeno, que trabaja en marketing digital, anunció que otorgaría a los padres acceso en línea a su cámara interior y realizaría verificaciones de antecedentes de los candidatos a la enseñanza.

"En otra casa, no sabría si hay un tío, un hermano o alguien que entraría. Es tan transparente en mi casa con la cámara, donde no hay duda de dónde estaba su hijo", dijo. en una entrevista. "He supervisado los programas del ministerio de niños y es muy normal para mí estar al tanto de esto".

Atlanta, Georgia, padre Nikolai Pizarro de Jesús, ha educado en el hogar a su hijo de 12 años desde que estaba en el jardín de infantes y ha estado ocupado en las últimas semanas ayudando a las familias a organizar grupos más accesibles desde el punto de vista socioeconómico al unirlos con familias de educación en el hogar que no necesariamente Necesito contratar un maestro.

Tiene la esperanza de que las discusiones sobre las cápsulas crearán conciencia entre las personas que, cuando envían a sus hijos a las escuelas del distrito de alto rendimiento, normalmente no piensan en las desigualdades que han existido durante mucho tiempo en la educación pública.

"Mientras que ahora, están creando muy conscientemente este pod. Están reconociendo su privilegio ", dijo. "Ahora son conscientes de la falta de equidad en las escuelas y la falta de opciones que tienen las personas".