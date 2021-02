Padres exigen el regreso de las clases presenciales

Decenas de padres de estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, realizaron una protesta para exigir que se reinicien las clases en persona.

Ahora ya hay un acuerdo importante que se logró, que ayuda a que ciertos niños de ese distrito puedan pronto regresar a las aulas.

Padres dicen que sus hijos se han visto perjudicados física y mentalmente por el prolongado tiempo de clases en las computadoras y piden a los gobernantes que si piden la vacuna, que se apresuren a dársela.

Padres y estudiantes de escuelas que forman parte del distrito escolar unificado de Los Ángeles, expresaron su frustración en una protesta organizada el lunes frente a un edificio federal en Westwood.

“Que regresen de inmediato a las escuelas porque ya casi un año que estamos en la casa y los niños están sufriendo”, dijo Aimee Akasawa, madre de un estudiante.

El padecer de los más pequeños, dicen, ha sido emocional, físico y en su capacidad de aprendizaje.

“La verdad que todos los niños están sufriendo de situaciones mentales -- están engordando, no hacen ejercicios, no tienen amigos, no tienen una vida social”, comentó Emilia Mercedes Stuart, otra madre indignada por la situación.

Los presentes en la manifestación desgastados por las clases virtuales, piden al gobierno el acceso a las vacunas para los maestros y empleados escolares.

La ciencia dice que las escuelas se pueden abrir de una manera segura y si lo que están pidiendo es que se vacunen, que están esperando.

Precisamente el sindicato que representa a trabajadores esenciales en las escuelas como conductores de transporte, personal de cocina y limpieza y asistentes de clase anunció un acuerdo tentativo con el distrito escolar unificado para posiblemente ampliar sus operaciones a partir de marzo. La condición es que a estos empleados imprescindibles se les ofrezca la vacuna.

“Antes de que yo (el distrito) le diga a usted que tiene que venir a trabajar el 4 de marzo, el distrito tiene que ofrecer la vacuna y entonces ya empieza la gente a trabajar”, dijo el director ejecutivo de SEIU, Max Arias.

El superintendente escolar Austin Beutner dijo que se necesitaría vacunar a unos 25 mil trabajadores y maestros, para que algunos estudiantes de LAUSD puedan retornar a la escuela en persona.

El llamado a trabajadores escolares para que vayan a trabajar a partir de marzo va a ser voluntario, también se les ofrecerá vacunas con seguro para todos los que no lo tengan y un aumento de $5 la hora.