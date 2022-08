Padres de familia se preparan para el nuevo horario en el regreso a clases

En muchas escuelas el lunes dará inicio el ciclo escolar 2022-2023, lo nuevo es que el horario de entrada se ha modificado lo que pudiera ser contraproducente para algunos padres de familia.

Varios padres de familia su hora de entrada a sus labores oscila entre las 7 a.m. a 9 a.m. lo que podría afectar al dejar a los niños en la escuela.

Akari Julio compraba los últimos artículos para el regreso a clase, y comentó estar sumamente contenta por el nuevo horario de clases.

“Es que es mejor cómo puedo dormir más y ya no estoy muy cansada cuando voy a la escuela”, dijo Julio.

Y es que bajo una ley que fue aprobada el 2019 y que entra en vigor este año, todos los alumnos en California comenzarán el día de clases en horarios de, no antes 8 a.m. mañana las escuelas secundarías y no antes de las 8:30 a.m. para preparatorias algo que tal vez no le afecta a Lorena Avila.

“Pues como yo no estoy trabajando yo puedo ir por ella y dejarla a la hora que sea”, dijo Avila.

Sin embargo, quienes ven el otro lado de la moneda aseguran que el nuevo horario podría ocasionar un caos vial ya que coincide con la hora de más tráfico.

“Es algo malo ya que todos tenemos que estar en el trabajo a cierto tiempo ya con el tráfico que se agrega y pues a veces en este cirio mucha gente va de prisa y hay muchos accidentes”, dijo Fernando Pinto.

Por otro lado y bajo el programa universal meals, todos los alumnos que pertenezcan al sistema educativo de California tendrán acceso a almuerzo gratis sin importar la situación económica de la familia.

“Los desayunos que sean gratis está bien y para que duerman un poquito más también está bien”, dijo Rogelia Burgos, madre de familia.

Por su parte el distrito escolar unificado de Los Ángeles también anuncia que el transporte público para sus estudiantes será gratuito, siempre que se identifiquen como alumno de ese distrito.

El estado de California es el primero en la nación en adoptar el cambio de horario, algo que podrían seguir otros distritos escolares en el país.