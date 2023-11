Padres de agente asesinado en Palmdale planean demandar al condado de Los Ángeles por su muerte

Los padres de un agente del condado de Los Ángeles asesinado en Palmdale planean demandar al condado, acusando al Departamento del Sheriff y a los ejecutivos del condado de conscientemente poner en peligro las vidas de los agentes del orden al obligarlos a trabajar cantidades de horas excesivas.

Michael y Kim Clinkunbroomer, los padres del agente Ryan Clinkunbroomer, señalaron en un reclamo gubernamental presentado el lunes, que las horas extra obligatorias necesarias para que el Departamento del Sheriff mantuviera niveles mínimos de personal, causaron que su hijo se cansara tanto que no tuvo la capacidad para defenderse.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Sin tener en cuenta la seguridad de sus oficiales, el sheriff Luna continúa obligando a sus ayudantes a trabajar horas extras abrumadoras, lo que resultó en la muerte de Ryan y la probable muerte de otros agentes", dice el reclamo.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el reclamo o el contenido de sus acusaciones.

Por lo general, se requiere un reclamo gubernamental antes de poder presentar una demanda en un tribunal estatal.

La comunidad del Valle de Antelope ha llegado a la estación del sheriff en Palmdale y han creado una altar para rendir tributo al oficial Ryan Clinkunbroomer, de 30 años.

El agente Clinkunbroomer, de 30 años y recién comprometido para casarse, fue asesinado a tiros en un ataque estilo emboscada que tuvo lugar en Sierra Highway, en las afueras de la estación del alguacil de Palmdale el sábado 16 de septiembre.

El video de seguridad muestra a un automóvil acercándose a la patrulla de Clinkunbroomer en un semáforo rojo antes de que el automóvil se alejara y la camioneta de Clinkunbroomer comenzara a rodar hacia la intersección.

El reclamo del gobierno dice que el hombre que conducía el coche disparó a Clinkunbroomer y la bala salió disparada a través de la ventanilla abierta de la patrulla y alcanzando la cabeza del agente.

"Ryan se vio obligado a trabajar más de 100 horas extra cada mes", decía el reclamo.

"El oficial Ryan Clinkunbroomer (al igual que otros diputados de Palmdale) estaba físicamente y crónicamente agotado y sufría fatiga todos los meses", dijo.

La prometida de Clinkunbroomer, Brittany Lindsey, dijo que él le había propuesto matrimonio durante un paseo por la playa cuatro días antes de su asesinato.

"Todos mis mejores amigos estaban allí", dijo Lindsey. "Mi familia, su familia, sus mejores amigos. Fue el mejor día de todos. Si pudiera volver a cualquier día, volvería a ese día".

Los detectives de la Oficina de Homicidios del Sheriff arrestaron a un hombre de 29 años el lunes después del asesinato.

El Departamento del Alguacil dijo en una declaración lo siguiente:

"El asesinato sin sentido en una emboscada del agente Ryan Clinkunbroomer fue el epítome del mal y el departamento continúa lamentando su muerte. Perdimos a un miembro valioso de nuestra familia del departamento que estaba comprometido a servir a nuestras comunidades. El Departamento del Sheriff sigue comprometido a asegurar un proceso exitoso contra el individuo responsable del asesinato de Ryan. Nuestros pensamientos siguen estando con toda la familia Clinkunbroomer."

Kevin Cataneo Salazar, ahora acusado de un solo cargo de asesinato, vivía a poca distancia de la estación de Palmdale y, según su familia, tenía antecedentes de enfermedad mental, incluido un diagnóstico de esquizofrenia.

Cataneo Salazar se declaró no culpable en una comparecencia inicial ante el tribunal. Los registros de la cárcel muestran que se encuentra detenido sin derecho a fianza y está previsto que comparezca en una audiencia preliminar en enero.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.