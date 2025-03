Padre indignado con guardia que ordeno a su hija a ponerse cinta adhesiva en la boca

Una estudiante de secundaria de Pasadena sigue se encuentra afectada después de que dice que un guardia de seguridad de la escuela supuestamente le ordenó que se pusiera cinta adhesiva en la boca porque aparentemente hablaba demasiado.

El incidente ocurrio en Blair Middle School. Según el testomonio del padre de la estudiante, su hija fue obligada a cruzar la calle para ir hasta la oficina del director en la preparatoria de enfrente con la boca tapada con la cinta.

Ricardo Hurtado, el padre de Noemí Hurtado dice que sigue indignado, después de que el pasado lunes, según él, su hija de 11 años pasara uno de los peores días de su vida.

"El lunes me llamó mi esposa que la principal de la escuela le llamo y dijo que una de las seguridades le puso tape (cinta) en la boca de mi hija porque está jugando muy recio, que su vos era muy recio", dijo Hurtado.

Según la estudiante, ella estaba en la hora de receso jugando con sus amigas, cuando una guardia de seguridad le pidió que no hablara tan alto, pero ella siguió jugando y fue cuando la mujer presuntamente se acercó con una cinta adhesiva.

"Ponte este tape , si tú no te lo pones yo te lo pongo, eso es lo que le dijo," explicó el padre desolado.

Señala que su hija obedeció a la guardia, quien ademas le exigió mantener la cinta pegada a su boca

"La humillaron ante la escuela la caminaron a la high school y a su clase. La seguridad le dijo a la maestra , dile que no se quite su tape porque no sabe cómo callarse", dijo Hurtado. "Estaba bien enojado, bien enojado. Quise hacer otras cosas pero en realidad no pude, tengo esos sentimientos de que tengo que hace algo para ayudar a mi niña y que esa mujer pague por lo que hizo".

El padre asegura que Noemi también ha quedado muy afectada por lo ocurrido.

"Casi no puede comer, no duerme bien. Hoy en la noche, en la madrugada se levantó llorando y pues hoy se levantó a las dos, tres de la mañana y me dijo que todavía siente el tape en su boca, lo pegajoso," dijo Hurtado.

La escuela respondió emitiendo un comunicado en el que afirma que la guardia ya no trabaja en el distrito.

"La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad. Somos conscientes de las acusaciones que involucran a un ex oficial de seguridad sustituto, como resultado, ya no está empleada por el distrito."

Hurtado dice que esto no es suficiente y espera que la policía haga justicia a su hija.

Se presentó un informe policial ante las autoridades de Pasadena, pero aún se está investigando.