Padre de familia se atrinchera en vehículo tras llegada de ICE

Un padre de familia se negó a salir de su vehículo cuando llegaron agentes de ICE afuera de su residencia en El Monte.

La pesadilla comenzó a eso de las 8 de la mañana.

"No me esperaba esto, iba contento, tranquilo, a trabajar, cuando de repente aparecieron esos [agentes de ICE], sí me asusté", dijo Fernando, inmigrante que enfrentó un intento de detención de ICE.

Los agentes de ICE estaban dispuestos a detener a un padre de familia a quien por petición propia identificaremos como Fernando, pero él más bien se encerró en su vehículo en el estacionamiento de su vivienda.

"Me trataban de convencer de que me bajara, de que no lo hiciera más difícil, que ellos sabían dónde estaba viviendo, que no lo hiciera más difícil, que abriera la puerta", contó Fernando sólo a Telemundo 52.

Como muestra la transmisión de este joven anónimo captada en vivo para Facebook, agentes de ICE estuvieron bloqueando el vehículo durante casi dos horas que fueron eternas para la esposa de Fernando.

"Al final me dijeron que me podía acercar a él [a Fernando], pero sólo para tratar de convencerlo de que se bajara del carro, y les dije que no, que yo hablaba con él, pero por teléfono", dijo la esposa de Fernando.

Con engaños, asegura ella, trataron de sacarlo.

"Como que él todavía estaba en libertad condicional y él ya no estaba, [los agentes] se estaban haciendo pasar como oficiales de libertad condicional", agregó la esposa de Fernando.

Y es que Fernando, según cuenta su esposa, aparentemente cometió un crimen hace aproximadamente seis años, sin embargo, ya había cumplido sus 5 años de libertad bajo palabra, asegura.

"Me traían una hoja que decía que tenían una orden de arresto contra mí, y que venía firmada por el juez, pero cuando yo lo vi decía: “Officer”, indicó Fernando.

Como a las 10 de la mañana los agentes por fin se marcharon.

"Hoy vimos un ejemplo de que inmigración trató de chantajear, de confundir a esta persona que estaba en un vehículo para que saliera y se entregara, él hizo lo correcto al quedarse en su vehículo y mantenerse calmado", dijo Pedro Trujillo, organizador de CHIRLA.

En un comunicado, ICE señaló lo siguiente:

“Oficiales y agentes especiales de ICE realizan arrestos criminales y administrativos todos los días para cumplir con su misión: mantener la seguridad pública. En todas las instancias, todos los arrestos son programados, no nos involucramos en redadas indiscriminadas”.