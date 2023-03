Padre de familia muere tras ser atropellado por conductor que se dio a la fuga en San Pedro

Una familia de San Pedro está de luto después de que un conductor atropelló a un padre de familia mientras montaba su bicicleta y luego lo dejó morir en la calle.

El video de vigilancia de un negocio cercano captó lo que parecía ser un Toyota Scion plateado o de color claro que golpeó a Oscar Montoya, de 51 años, y lo lanzó contra una cerca cercana. El conductor se detuvo durante unos tres segundos antes de escapar.

“Todos estamos destrozados. Estamos incrédulos. No estábamos preparados para esto”, dijo el hijo de Montoya, Joshua Montoya.

Joshua Montoya dijo que el accidente ocurrió alrededor de las 12:40 a.m. del sábado. Su padre iba en bicicleta en Pacific Avenue, justo al sur de Channel Street, después de recoger un pedido de un camión de comida cuando fue atropellado.

Los paramédicos llegaron y lo declararon muerto en la escena.

“Mi padre era un gran oso de peluche, para decirlo en términos simples y sencillos. Era muy amoroso, cariñoso, muy compasivo”, dijo Joshua Montoya. “Y era el tipo de persona que trabajaba duro por su familia y ponía a todos antes que a sí mismo”.

La policía ofrece una recompensa de $50,000 por información que conduzca al arresto de la persona que mató a Oscar Montoya.

Su hijo imploró al conductor que se entregara y tenía un mensaje para cualquiera que pudiera conocer al sospechoso: “Si está ayudando a esta persona, piénselo usted mismo. ¿Qué pasa si golpean a tu padre y lo dejan tirado en el piso muerto, y lo miras y lo esquivas en lugar de salir?

Se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.