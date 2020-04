Padre de familia muere solo en aislamiento a causa del coronavirus

Un hombre de Inland Empire que tenía 38 años se convirtió en una de las más recientes víctimas del nuevo coronavirus, y su familia dijo que murió en aislamiento.

A Jorel Alfonso, padre de tres hijos y quien vivía en Eastvale, falleció hace unos días.

"Éste es un virus realmente cruel", dijo Justin Alfonso, su hermano.

Jorel le sobreviven su esposa y tres hijos pequeños, de 5 a 12 años.

"[La familia] luego tiene que preocuparse por todas las demás cosas. Es un poco solemne porque tenemos que pensar en las personas que están en casa, que están preocupadas por su esposa e hijos, ver si están seguros o si tienen algún síntoma, y si lo tuvieran qué pasaría", dijo el hermano de la víctima.

Lo que le sucedió a Jorel en las últimas semanas sólo puede describirse solo como una tortura para él y su familia.

Todo comenzó el 18 de marzo, cuando Jorel notó que tenía fiebre, por lo que Justin dijo que su médico le dijo que lo pusiera en cuarentena y lo vigilara.

"En gran parte todos creíamos que esto no era algo muy grave, que lo íbamos a poder vencer, especialmente porque somos más jóvenes. Pensamos: 'Ok, sólo vigílate’".

Pero Justin señaló que Jorel era pre-diabético y, de repente, después de siete días de monitoreo, el médico le dijo a Jorel que fuera al hospital donde dio positivo por COVID-19. Fue sedado rápidamente y le pusieron un ventilador.

"No puedes acercarte lo suficiente como para ver su rostro, no puedes hacer nada, porque no puedes ingresar al hospital y estás solo y él está solo", dijo.

Justin dice que después de aproximadamente una semana en el respirador Jorel comenzó a mejorar, pero de repente empeoró.

"Su presión sanguínea comenzó a bajar y sus órganos comenzaron a fallar. Siento que no pudieron seguir el daño que el COVID hizo", dijo su hermano. "Cuatro horas después obtuvimos la confirmación".

La esposa de Justin es enfermera y tiene un mensaje para cualquiera que no piense que podría pasarle.

"Esto no es algo para reírse. Es real y ustedes tienen que tomarlo en serio porque no quiero tener que ser yo quien vea a los miembros de mi familia en la cama, y ​​tengo que hacerlo. Cuídalos. ¿Sabes lo difícil que sería?”, dijo Cherry Alfonso.

Los familiares quieren agradecer al público por su apoyo durante este tiempo devastador. La familia creó una cuenta GoFundMe y ya han recaudado alrededor de $50,000.