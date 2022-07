Muerte de un joven inspira mejoras en la seguridad del Pacoima Wash

Han pasado más de cinco años desde que un adolescente de San Fernando se ahogó mientras intentaba cruzar el Pacoima Wash en su camino a casa desde la escuela. Su familia ha estado luchando desde entonces por un cruce más seguro.

“Como comunidad, lamentamos la trágica muerte de Elías Rodríguez, quien desafortunadamente quedó atrapado en el Pacoima Wash mientras intentaba llegar a casa desde la escuela”, dijo Mary Mendoza, alcaldesa de San Fernando.

Era el invierno de 2017 cuando desapareció Elías Rodríguez, de 14 años. Varios días después, su cuerpo fue encontrado en el río Los Angeles. Se cree que fue arrastrado por las aguas pluviales y se ahogó mientras cruzaba el Pacoima Wash que divide Pacoima y San Fernando.

“Era un chico tan bueno que no estar aquí todavía es algo con lo que estoy lidiando, el duelo”, dijo Destiny Palafos, la hermana de Elías.

Después de su muerte, su madre, Pahola Mascorro, luchó y oró por mejoras de seguridad a lo largo del Pacoima Wash. Mascorro perdió su propia batalla contra el cáncer dos años después de la muerte de su hijo, pero hoy ganó su lucha por un cruce más seguro.

“Se construirá un puente peatonal sobre el Pacoima Wash para conectar los senderos para bicicletas y peatones existentes y para revitalizar el Parque Natural Pacoima Wash”, dijo la asambleísta de California Luz Rivas.

Rivas aseguró $7.5 millones en fondos estatales para el puente peatonal y las mejoras al parque vecino.

Familias en el Valle de San Fernando viven un calvario por el desagüe que divide a dos vecindarios. Pues a diario tienen que enfrentarse a la inseguridad para cruzar el encauzamiento.

“Lo que le pasó a mi hermano hace cinco años y medio fue una tragedia, y espero que esto asegure que algo así nunca vuelva a suceder. Este proyecto significa mucho para mi familia”, dijo Palafos.

Todos los años, en el aniversario de su muerte, su familia viene a rezar y poner flores en el arroyo pero para su hermana es demasiado difícil estar aquí.

“Para mí, no tengo muy buenos recuerdos aquí, así que no es un lugar que elijo para pasar su aniversario”, dijo.

Pero está agradecida de que este lugar pronto se convierta en un lugar para que el público se reúna, haga ejercicio y cruce de manera segura.

“Es algo que mi madre quería que se hiciera. Desafortunadamente, ella no está aquí para ver cómo sucede, pero me alegra que esté sucediendo por la seguridad de los otros estudiantes que pueden pasar por esta área”, dijo.

