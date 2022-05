Oficina de correos de Pacoima recibirá el nombre de Ritchie Valens

La oficina de correos de Pacoima cambiará su nombre en honor a la leyenda del rock 'n' roll Ritchie Valens este viernes.

El representante demócrata por Panorama City, Tony Cárdenas, fue quien presentó el proyecto de ley para cambiar el nombre de la oficina de correos. Estará presente en la ceremonia que se llevará a cabo a las 10 a.m., junto con miembros de la familia de Valens.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Significa algo importante para la comunidad porque, en cierta forma, se quiere reconocer a esa persona que fue y nació en este barrio”, dijo a Telemundo 52 Wilson Montevilla, Administrador de Correos de Pacoina

Valens asistió a la Preparatoria San Fernando y se convirtió en un exitoso artista después de ser descubierto en 1958 en el salón American Legion en Pacoima.

Apareció en "American Bandstand" de ABC y grabó éxitos como "La Bamba", "Come On, Let's Go" y "Donna". Sus discos vendieron más de un millón de copias.

Valens murió a la edad de 17 años, el 3 de febrero de 1959, en un accidente aéreo que también cobró la vida de Buddy Holly y J.P. "The Big Bopper" Richardson. Fue el tema de la película de 1987 “La Bamba'” y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2001.

"Ritchie Valens es un ejemplo de cómo incluso cuando parece que no hay un camino hacia tu sueño, haces tu propio camino y construyes tu propio camino", dijo Cárdenas.