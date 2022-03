Familia en Pacoima frustrada por campamento de indigentes detrás de su casa

Una familia de Pacoima ya está cansada de la basura que un grupo de indigentes ha acumulado al borde del patio trasero de su vivienda.

A pesar de haber solicitado ayuda para resolver en forma definitiva este problema, al parecer las autoridades no les han tendido la mano.

Los indigentes han dejado montañas de basura en un espacio ubicado entre el patio trasero de la vivienda y la Autopista 118. Ha dedicado ese lugar para vivir y, aunque la familia ha tratado de limpiar, la basura se acumula de nuevo.

“Mis nietos han brincado y limpian pero ellos vienen y tiran todo otra vez por donde quiera”, dice la dueña de la vivienda, Estela Ponce. “Creo que no están bien de la mente”.

Ponce ha vivido esa casa desde 1969. Cuenta que, con el correr de los años, el problema de la indigencia y de la inseguridad ha ido escalando a niveles que son inquietantes en la actualidad.

“Me da miedo de que vayan a brincar mi propiedad y hacerme algo”, cuenta la dueña de la casa. “Yo ya tengo 88 años”.

La dueña de la vivienda cuenta que trató de buscar el apoyo del concejal del área pero, hasta el momento, no ha sido posible.

“Me he comunicado con la gente [representantes] de Pacoima pero no hacen nada”, señala Ponce. “Dicen que me van a ayudar pero mi hija es la que ha ayudado más”.

Desde el 2019 se han comunicado con representantes de Caltrans quienes, al parecer, son los encargados de mantener limpio este lugar. Debido a la pandemia, la limpieza tardó en llegar

“Yo pido que vengan a ayudar a limpiar y a mover a estas gentes porque yo tengo nietos que andan aquí y están en peligro”, dice Ponce.

Los empleados limpiaron el lugar hace más de cuatro semanas. Sin embargo, la basura ha vuelto a acumularse.

Telemundo 52 se comunicó con Caltrans y la concejal de esa área de la ciudad, Monica Rodriguez. Sin embargo, no han obtenido respuesta hasta ahora.