Incendio en una vivienda en Oxnard cobra la vida de un padre de familia

Una vela desatendida provocó un incendio mortal el día de Navidad en un garaje convertido en vivienda en Oxnard, dijeron las autoridades.

Las llamas cobraron la vida de un hombre y causaron quemaduras graves a su esposa y sus dos hijos.

Jorge García estuvo en el Torrance Medical Center donde su madre de 44 años y su hermana de 7 años están sedadas luego de cirugías por quemaduras sufridas en un infierno el día de Navidad.

El fuego destruyó su casa, un garaje convertido en vivienda, ubicado en la W. Guava Street, en Oxnard.

El incendio mató al padrastro de García, de 34 años, e hirió gravemente a su hermano de 12 años.

El niño fue trasladado de urgencia al Centro Médico de la USC del Condado.

García recibió la noticia del incendio de un vecino.

“Él me llamó. La peor llamada dramática que he recibido en mi vida”, dijo García. “Me llamó, alrededor de las 3 a.m., y me dijo ‘oye, tienes que llegar rápido a la casa, la casa está en llamas’”.

García llegó para encontrar a las cuadrillas de emergencia y transporte de víctimas en marcha.

Compartió imágenes de sus seres queridos, incluido el video de cumpleaños de su hermanita.

Incluso está dando informes de estado, pero no revela los nombres de los vivos o los muertos.

“Mi mamá acaba de salir de la cirugía en este momento. Todo salió bien”, dijo García. “Mi hermanita está, mientras hablamos en cirugía. Mi hermanito, todavía están trabajando en él”.

Las autoridades dijeron que se habían encontrado heridas de bala en el cuerpo de las víctimas.

García nos cuenta que su padrastro era un trabajador agrícola que trabajaba en los campos para que su mamá pudiera quedarse en casa.

La esposa de García lanzó una recaudación de fondos para los tres sobrevivientes.

“Ella puso eso porque en el futuro obviamente cirugías y todo”, dijo García. “Vamos a necesitar dinero. Con eso cualquier donación ayudaría y significaría mucho”.

García dice que el fuego destruyó todo en el garaje, incluidos los regalos de Navidad sin abrir que sabía que a los niños les encantarían.

Ahora está concentrado en sus seres queridos. Es probable que se recuperen durante meses y él tiene la esperanza de que el empleador de su padrastro pueda ayudarlo.

