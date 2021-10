La ciudad de Los Ángeles le dio la bienvenida a 26 niños de distintas partes del mundo con una ceremonia de naturalización.

En una ciudad como Los Ángeles, donde el 38% de la población es inmigrante, hoy 26 niños de todas partes del mundo recibieron su certificado de ciudadanía, y recibieron un mensaje de bienvenida del presidente Joe Biden.

“Welcome my friends, Welcome my fellow Americans, Welcome”, dijo el presidente Biden.

Aunque los menores de edad no deben tomar juramento frente a un juez, o hacer un examen como sus padres, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía promueve estas ceremonias para concientizar a los niños de los beneficios que se obtienen al convertirse en ciudadano de Estados Unidos

“I’m excited for being a citizen, because it opens new opportunities”, dijo Nahom Kinfeg, estudiante.

El alcalde Eric Garcetti fue uno de los invitados de honor, y llamo a los niños y adolescentes a sentir el orgullo de formar parte de este país.

“Es increíble especialmente porque la historia de estas familias es la historia de mi familia también, y es una historia universal de esperanza y valor, de toda la gente que pueden trabajar muy duro a mejorar la situación de sus familias”, dijo Garcetti, alcalde de Los Ángeles.

Como se esperaba, fue un momento muy emotivo tanto para los niños que no pueden contener su emoción así como también para los padres que ven su sacrificio reflejado en el beneficio de la ciudadanía.

“Muy agradecida con este país por todos los beneficios y ayudas que nos han dado”, dijo Karen Guzmán, dueña de negocio.

La inmigrante mexicana Blanca Cervantes acompañó a su hija Daniela de 14 años a recibir el certificado para motivar a la pequeña a seguir sus sueños y lograr algo que ella no pudo conseguir.

“Quizás tener una carrera, ir al colegio y tener una carrera y una mejor vida de la que pudimos tener nosotros”, dijo Blanca Cervantes, madre de familia.

Un momento muy esperado luego de haber sido pospuesto por la pandemia.

“Estamos esperando desde hace bastantes meses, con covid todo se retrasó bastante, pero gracias a Dios ya estamos aquí”, añadió Cervantes.

Aunque la felicidad era mayor en los padres de estos pequeños, muchos de ellos tenían muy claro el beneficio que obtuvieron.

“Es especial porque puedo tomar una decisión hacia el futuro y puedo tomar decisiones que sean muy críticas hacia el futuro y el futuro de los demás”, agregó Zavala.