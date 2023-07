Muere atropellado en la autopista 101 el oso que solía pasear por playas y montañas del sur de California

Un oso negro muy andariego y que tenía una hermosa foto de perfil tomada después de que lo capturaron y le colocaron un collar de rastreo a principios de este año fue atropellado mortalmente este mes en un accidente de tráfico en la autopista 101.

BB-12, cuyo collar permitió a los investigadores rastrearlo durante los últimos tres meses, fue arrollado el 20 de julio en la zona de Conejo Grade entre Newbury Park y Camarillo.

El oso de 210 libras de 3 a 4 años cubrió mucho terreno durante una vida inusualmente móvil para un oso negro que requirió cruzar las principales carreteras del sur de California al menos cinco veces.

"En la sexta vez, desafortunadamente lo atropellaron", dijo Jeff Sikich, biólogo de campo principal del estudio de pumas en el Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica. "Cuando alguno de nuestros animales con collar de radio muere en el camino, es triste pero no tan sorprendente después de 20 años de estudiar a estos animales en la región. El atropellamiento en autopistas es la principal causa de muerte para nuestros pumas, por lo que no hay razón para creer que sería muy diferente para otros grandes carnívoros".

La agencia capturó inicialmente al BB-12 en abril en las montañas del oeste de Santa Mónica, al sur de la autopista 101. Probablemente vivió en las montañas durante dos años y probablemente se originó en las montañas de Santa Susana al norte de la autopista 118. BB-12 hizo al menos dos visitas a las playas de Malibú y, unas semanas después de que le colocaran un collar de radio GPS, cruzó la autopista 101, la autopista 23 y la autopista 118 en ruta de regreso a las montañas de Santa Susana.

Sus últimos días de caminata incluyeron una visita de medianoche al vecindario de Wildwood Canyon en Thousand Oaks. Horas más tarde, un conductor llamó a la Patrulla de Caminos de California para reportar un accidente alrededor de las 10:30 p.m. ese mismo día. Un biólogo del Servicio de Parques Nacionales notó el oso en la mediana, se detuvo para ayudar y, con la ayuda de los oficiales de la Patrulla de Caminos de California, transportó el cadáver a una instalación de congelación de NPS.

Los avistamientos de osos en las montañas de Santa Mónica son raros, y los investigadores esperaban aprender más sobre la conectividad de la vida silvestre mientras seguían a BB-12 en sus viajes inusuales en el desierto de SoCal. A principios de la década de 2000, se encontró un cadáver de oso debajo de un deslizamiento de tierra en el parque estatal Malibu Creek. En 2016, se documentó un oso tres veces durante tres meses en las cámaras de seguimiento en la parte central de las montañas, pero nunca se volvió a detectar.

Los osos pueden vivir entre 15 y 25 años, pero BB-12 aportó información importante durante su corta pero muy activa vida.

National Park Service. El oso BB-12 en una foto tomada por el National Park Service.

"Proporcionó información valiosa en el poco tiempo que lo estudiamos", dijo Seth Riley, jefe de la rama de vida silvestre de SMMNRA. "Los animales de gran alcance como este joven oso macho son especialmente útiles para aprender sobre la conectividad en la región, y esto fue cierto para BB-12, dados los cinco cruces de carreteras principales que hizo en tan poco tiempo".

La zona de Conejo Grade al noroeste de Los Ángeles estará en el centro de un nuevo estudio de vida silvestre a finales de este año por parte de biólogos del NPS en cooperación con la Comisión de Transporte de Ventura, Caltrans y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California. A unas 10 millas al sureste del lugar del accidente, el proyecto Wallis Annenberg Wildlife Crossing sobre la autopista 101 en Agoura Hills comenzó a construirse el Día de la Tierra de 2022 y se espera que finalice en 2025.

"Esto solo apunta aún más a la importancia de aprender sobre la conectividad, o la falta de ella, en esta área", dijo Riley. "A la larga, sería genial aumentar las oportunidades para que los animales crucen de manera segura en esta área también. Ya veremos".

A los osos negros, que pueden tener pelajes de diferentes colores, les gusta alimentarse de plantas, insectos, nueces, bayas y cualquier otra cosa que consideren comestible, como el contenido de los contenedores de basura. Si la comida escasea en su hábitat natural, es probable que los osos busquen comida en otro lugar, llevándolos a los vecindarios al pie de las colinas del sur de California.

La población de osos negros de California ha ido en aumento durante las últimas dos décadas, pasando de un estimado de 10,000 a 15,000 a principios de la década de 1980 a entre 25,000 y 30,000, y esa es una estimación conservadora, según el departamento estatal de pesca y vida silvestre.

Los osos negros, reconocidos por sus cabezas pequeñas y estrechas y sus orejas pequeñas, tienen pelajes que varían en color desde el tostado o el marrón hasta el negro. Las hembras crecen hasta alrededor de 200 libras y los machos pueden pesar 350 libras con algunos gigantes que pesan más de 600 libras.

Aproximadamente la mitad de la población de osos del estado se puede encontrar en las montañas de Sierra Nevada y áreas al norte y al oeste. Solo un 10 por ciento estimado de la población de osos negros habita en el centro oeste y suroeste de California.

Aunque está en la bandera del estado, el temible oso grizzly ya no se puede encontrar en la naturaleza de California. El último oso grizzly observado en California recibió un disparo a principios de la década de 1920.

