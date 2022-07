Organizaciones ofrecerán útiles escolares gratuitos para el regreso de clases

Una nueva encuesta señala que la inflación hará más caro este regreso a clases, y los negocios minoristas vaticinan que los gastos en los materiales por cada estudiante podrían sobrepasar los 600 dólares.

Más de la mitad de los compradores de regreso a la escuela encuestados afirman estar preocupados por la inflación. Muchos padres de familia no tendrán otra opción más que comprar los útiles escolares, y eso podría representar un incremento en gastos por cada estudiante de hasta el 8%.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

A medida que predominan la inflación y la incertidumbre, aumentan los gastos de regreso a la escuela reveló una nueva encuesta de la firma de asesores de negocios “Deloitte”, y se espera que los padres de familia gasten una cantidad máxima 661 dólares por cada estudiante en edad de primer grado al doceavo.

“No me imagino del primer grado al quinto deveras la necesidad de 600 dólares en útiles”, dijo Gustavo de La roca, asesor financiero.

La Federación Nacional de Minoristas vaticina que los consumidores disminuirán los gastos en las compras del regreso a la escuela.

“Tendremos que dejar de comprar algunas cosas que no se necesitan”, dijo Hortencia Barrón, madre de familia.

La señora Barrón, se benefició hoy de la distribución gratuita de 3,000 mochilas en Lynwood, y como otros padres, hace de todo para economizar en la compra de útiles escolares.

“Lo más barato son las crayolas, los sacapuntas o los borradores, pero las mochilas están demasiado caras”, añadió María Álvarez, madre de familia.

El asesor financiero, De La Roca, asegura que los precios de la gasolina han incrementado los costos de los útiles escolares, y afirma es importante planificar las compras con varias semanas de anticipación.

“Por qué no hacerlo poco a poco verdad? ver cuáles son los útiles que van a necesitar, ver un promedio de gastos y hacerlo semanalmente”, señaló.

Lo más importante, aseguran expertos, es comprar solo la lista de los artículos que le requiere la escuela y comparar las ofertas en línea con los de las tiendas.

“Antes de oprimir el botón que dice te manden a tu casa, garantiza que la fecha que te van a llegar los útiles es antes de que comience la escuela”, dijo De La Roca.

Consulte con la escuela antes de comprar electrónicos como calculadoras, tabletas o computadores, ya que es posible que estos artículos le sean proporcionados a sus hijos. otra recomendación es compartir productos usados y maximizar las compras.

En condados como Los Ángeles, los seguros médicos L.A. Care y Blueshield estarán repartiendo mochilas gratuitas y comida durante los meses de julio y agosto este sábado, 16 de septiembre de 10 a.m. a 2 p.m. en estacionamiento de USC en Boyle Heights, ubicado en el 1701 Zonal Avenue.

“Próximamente, tenemos nueve eventos más”, dijo Dalia Cadena, promotora de salud de L.A. Care.

Esta es la lista de los lugares donde se distribuirán útiles escolares:

sábado, 16 de julio | drive-thru/walk-up

También regalarán comida

10 a.m. – 2 p.m.

USC Parking Lot

1701 Zonal Avenue, Los Angeles, CA 90033

Lot P10 (corner of Zonal and State St.)

viernes, 22 de julio | drive-thru/walk-up

También regalarán comida

10 a.m. – 2 p.m.

Palmdale High School (football field parking lot on 20th St. East between Ave. R and Palmdale Blvd.)

2137 E. Ave. R Palmdale, CA 93550

sábado, 23 de julio | drive-thru/walk-up

10 a.m. – 2 p.m.

Serra Medical Group

375 San Fernando Road, Sun Valley, CA 91352

viernes, 29 de julio| drive-thru/walk-up

También regalarán comida

10 a.m. – 2 p.m.

East L.A. College (stadium lot at 2000 Bleakwood Ave.)

Monterey Park, CA 91754 (corner of Bleakwood Ave. and W. Floral Dr.)

sábado, 30 de julio | drive-thru/walk-up

10 a.m. – 2 p.m.

El Monte High School

3048 Tyler Ave., El Monte, CA 91731

sábado, 30 de julio | walk-up only

Will include food giveaway

9 a.m. – 1 p.m.

Community Resource Center in Metro L.A. (Koreatown)

1233 S. Western Ave., Los Angeles, CA 90006

viernes, 5 de agosto | walk-up only

10 a.m. – 2 p.m.

Community Resource Center in Inglewood

2864 W. Imperial Hwy., Inglewood, CA 90303

sábado, 6 de agosto | walk-up only

También regalarán comida

10 a.m. – 2 p.m.

Community Resource Center in Norwalk

11721 Rosecrans Ave., Norwalk, CA 90650

sábado, 13 de agosto | drive-thru/walk-up

También regalarán comida

10 a.m. – 2 p.m.

Banning Senior High School

527 Lakme Ave., Los Angeles, CA 90744